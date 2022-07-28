Novo oficializa candidatura de Aridelmo Teixeira ao governo do ES

O anúncio foi feito durante convenção estadual do partido, realizada em Vitória. No evento, a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Patricia Bortolon foi lançada como candidata a deputada federal. O diretório do partido decidiu não fazer coligações para as eleições deste ano.

Patrícia Bortolon, candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados, Aridelmo Teixeira, candidato governo do Estado e a vice da chapa, Camila Domingues Crédito: Divulgação/Partido Novo

Aridelmo é empresário e ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória. Em 2018, disputou as eleições para o governo do Espírito Santo pelo PTB. Naquele ano, ele teve 3,25% dos votos válidos e ficou em 5º lugar no 1º turno. Quatro anos depois, Aridelmo se vê mais maduro para a disputa, além de ter motivos diferentes para concorrer.

"Em 2018, eu vim como candidato para defender uma coisa, que era a Escola Viva, porque nós, empresários, acreditávamos nessa política implementada por Paulo Hartung. Como ele não tinha um candidato, eu me coloquei para defender um modelo de educação pública de qualidade", pontuou.

O processo eleitoral, segundo Aridelmo, trouxe mais experiência, e permitiu que, nas palavras dele "conhecesse o processo político por dentro".

"Vi a necessidade de uma reorganização. Desde então, visitei os 78 municípios, não para fazer conchavos, mas para conhecer projetos e pessoas que estão fazendo diferença. Esse movimento me mostra o que a sociedade está realmente precisando. Acredito que temos o melhor projeto para o governo do Estado", destacou.

A respeito de possíveis alianças com candidatos que também têm uma ligação do grupo político do ex-governador Paulo Hartung, Aridelmo diz que está aberto a dialogar para construir um plano de governo, mas que a candidatura dele está posta.

"Eu não negocio cargos e posições, mas projetos. Nosso projeto está colocado e todos são bem-vindos para colaborar. Mas, neste momento, a candidatura está posta e é irreversível. Vamos nos apresentar ao capixaba" Aridelmo Teixeira - Candidato ao governo do Espírito Santo