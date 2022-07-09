Aridelmo promete que, se eleito governador do ES, vai doar salário

Aridelmo Teixiera no evento Fucape Open realizado no auditório da faculdade Crédito: Vitor Jubini

O ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo), que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, prometeu que, se eleito, vai doar o salário de R$ 25.231,90, brutos, devido ao chefe do Executivo estadual.

Ele até registrou isso em cartório, nesta sexta-feira (8). O pré-candidato contou à coluna que pretende dividir por cinco o valor e o destinaria a entidades sociais, como ONGs.

Aridelmo é empresário, sócio da Fucape Business School, uma instituição de ensino superior localizada em Vitória.

"Tenho renda suficiente, tenho empresa, tenho dividendos", afirmou, ao ser questionado sobre como se sustentaria durante quatro anos, na hipótese de sair vitorioso das urnas.

Essa é uma faca de dois gumes. Um gesto que denota desprendimento, mas por outro lado, se isso fosse exigido de todos os candidatos, apenas pessoas com alto poder aquisitivo, ricos com renda certa, poderiam governar o estado.

Ele segue em pré-campanha, já anunciou quem é a vice na chapa e diz que o critério para escolher quem vai receber os valores é o de entidades sem fins lucrativos que o ajudaram a construir o plano de governo.

"Quero ajudar esses programas que são voluntários, trabalham quase exclusivamente com pessoas físicas doando e são modelos que têm que ser mais replicados", avaliou.