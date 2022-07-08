"Quem quer muito não tem nada", diz Rose sobre candidaturas avulsas ao Senado

Senadora Rose de Freitas no plenário do Senado Federal Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Isso quer dizer que na ampla aliança que se amolda em torno do governador Renato Casagrande (PSB) poderia haver mais de um postulante à vaga de senador. Hoje, a senadora Rose de Freitas (MDB), pré-candidata à reeleição, parece ser a mais próxima de obter o apoio do governador.

Ela ressalta, no entanto, que a expressão "o governador deve apoiar a senhora", usada por esta colunista, não é a mais acertada: "Política é aliança. Ele apoia querendo apoio".

Voltando à questão da possibilidade "candidaturas avulsas", na prática seria assim, por exemplo: o governador estaria numa coligação com vários partidos, entre eles o MDB de Rose, e ela seria a candidata ao Senado.

Mas o Podemos, que também estaria no grupo, teria seu próprio candidato, o Coronel Alexandre Ramalho. Só que os candidatos ao Senado teriam que ir sozinhos para a briga, sem formar outra coligação e, logo, sem a soma do tempo de propaganda de TV e os recursos dos aliados.

Rose, também em entrevista à coluna, vai mais além. "Se o governador quisesse ter dez candidatos ao Senado não teria como. Quem quer muito não tem nada. Assim como ele pode ter vários candidatos ao Senado, os candidatos ao Senado poderão ter vários candidatos a governador então", provocou.

"'Ah, estou na sua aliança, mas também sou simpático à candidatura do Guerino (Zanon)'. E aí?. Isso não é a consolidação de um projeto, de uma base para disputar eleições majoritárias", complementou Rose.

A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, disse que não descarta uma candidatura avulsa do partido, se não conseguir o endosso de Casagrande para que um deles seja o nome da coligação.

E ainda há outro aliado do socialista querendo a vaga, o deputado federal Da Vitória (PP).

De acordo com pesquisa Ipec divulgada em maio , Rose é mais competitiva que Da Vitória e Ramalho. Os demais que estão na frente na corrida são de outros grupos políticos, o ex-senador Magno Malta (PL) e o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos).

E Rose não joga parada. Tirou licença do mandato, até o dia 3 de novembro, para se dedicar à campanha. Aparece frequentemente em agendas públicas com Casagrande. Nas redes sociais dela ele aparece em fotos quase tanto quanto a própria senadora.

Deputado federal Paulo Foletto, senadora Rose de Freitas, governador Renato Casagrande, vice-governadora Jacqueline Moraes e prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi Crédito: Facebook/Rose de Freitas

Rose diz que, eleitoralmente, está mais próxima do governador mesmo. Mas conversa com outros atores.

A senadora também manteve contato, vejam só, com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon , que saiu do MDB justamente porque não encontrou espaço na legenda para disputar o governo do estado.

O mesmo disse Rose: "Conversei com ele (Guerino) há uns dois meses. A relação é cortês, com todos. Não existe razão para convergir ou divergir com animosidade. Política não é para isso. 'Ah, fulano não senta na mesa mais...' Isso não faz parte, graças a Deus, comigo nunca fez. A política não me move para intriga, fofoca. Mantenho o respeito com todos e, graças a Deus, sou respeitada".

Ou seja, se não der certo a aliança com Casagrande, outras não estão descartadas. "Pretendo conversar com todos os partidos. Não tive a chance de conversar com os demais (somente os de Audifax e Guerino) ainda porque tem muito trabalho no Senado", pontuou a parlamentar.

Mas, na hipótese de ficar com Casagrande, frise-se, a mais provável, Rose diz não ter restrição a nenhum partido da provável coligação. Nem aos bolsonaristas do PP nem ao PT.

"A restrição que eu tenho é ao autoritarismo, ao desrespeito e à corrupção. É possível conviver com um bolsonarista? Sim, desde que ele participe das políticas para melhorar o estado."

Rose, como a coluna já mostrou, começou a corrida meio desacreditada, principalmente por desafetos e egressos do MDB. Ela foi alvo da Operação Corsários, da Polícia Federal , em maio do ano passado. A investigação mirou a Codesa e tramita sob sigilo.

Mas a senadora, muito popular entre os prefeitos, mostra fôlego, ao menos de acordo com a última pesquisa Ipec, e mantém a proximidade com Casagrande mesmo com o MDB "desmantelado", como ela mesma descreveu à coluna.

"O partido foi desmantelado na briga entre duas correntes, quando eu não estava no partido. Ou era Lelo ou era Marcelino. Quem era contra um queria matar o outro e não é assim que é a política", avaliou.

Rose passou a comandar o MDB no estado justamente para pacificar a sigla, mas os descontentamentos permaneceram e houve uma debandada. Marcelino Fraga, por exemplo, foi para o PSDB. Lelo, por um triz, continuou na legenda.

"Quero que o MDB volte a emergir como força de mobilização", exortou Rose.