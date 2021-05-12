Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento funcional da senadora Rose de Freitas, em Brasília, e na residência em Vitória Crédito: Divulgação/MDB

Your browser does not support the audio element. Entenda a Operação Corsários, que tem Rose de Freitas como um dos alvos

Confira o que se sabe até o momento:

O QUE É A OPERAÇÃO CORSÁRIOS?

A Operação Corsários investiga casos de corrupção na Codesa e contou com a participação de 44 policiais federais. Dois mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e empresas no Espírito Santo, nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra, e também em Brasília.

QUAIS CRIMES SÃO INVESTIGADOS?

São investigados os crimes de concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, fraude a licitações e lavagem de capitais.

QUEM SÃO OS PRESOS?

A Polícia Federal não divulgou o nome dos presos, mas a reportagem apurou que Edward Dickson de Freitas, irmão da senadora Rose de Freitas, e Ricardo Saiter Mota, primo e assessor parlamentar dela, foram presos após mandados de prisão temporária serem expedidos pelo STF.

Durante a operação, uma terceira pessoa foi presa em flagrante em Brasília por porte ilegal de arma de fogo. Como o crime é afiançável, ela pagou a fiança e foi liberada. O valor não foi divulgado.

Familiares da senadora Rose de Freitas (MDB) são presos pela Polícia Federal em operação no Espírito Santo

ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO

A investigação teve início a partir de uma denúncia de exigência de vantagens ilícitas por servidores da Codesa em um contrato de locação de veículos. Os crimes teriam acontecido entre os anos de 2015 e 2018, com direcionamento de certames e desvio de recursos públicos dos contratos firmados com as prestadoras de serviços.

Segundo a Polícia Federal, a Codesa estima que somente em dois dos contratos auditados a organização criminosa pode ter desviado cerca de R$ 9 milhões. Os valores são fruto de uma auditoria realizada pela atual gestão.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

A investigação revelou, de acordo com a Polícia Federal, a existência de uma organização criminosa na estatal, formada por pessoas que atuavam em cargos-chave da Codesa, permitindo a interferência nas licitações, o superfaturamento e o desvio de dinheiro público.

Ainda, segundo a PF, para receber os recursos desviados, o grupo investigado utilizava um escritório de advocacia, responsável por simular a prestação de serviços advocatícios para lastrear a movimentação dos valores. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesse escritório, que não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Federal, a lavagem do dinheiro ilegal também acontecia por meio da compra de imóveis de luxo e do pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

QUAL O ENVOLVIMENTO DA SENADORA ROSE DE FREITAS?

A investigação da Polícia Federal aponta que a senadora era quem nomeava pessoas na Codesa com a finalidade de desviar recursos públicos da área portuária.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da senadora em Fradinhos, em Vitória, e no apartamento funcional onde ela reside, em Brasília. Computadores e documentos foram apreendidos.

COMO A PARLAMENTAR FAZIA AS NOMEAÇÕES?

Segundo a Polícia Federal, as nomeações feitas pela parlamentar aconteceram durante a gestão de 2015-2018. Elas aconteciam devido à influência política que a senadora tinha na estatal, indicando nomes para ocupar cargos comissionados.

Nesse período, tanto o irmão de Rose quanto o primo, que hoje atua como assessor parlamentar, faziam parte do grupo de funcionários da Codesa. Edward era coordenador de serviços gerais e Ricardo era coordenador de marketing. Os dois foram exonerados em 2019.

O QUE É CODESA?

A Codesa é uma estatal do governo federal que administra o Porto de Vitória e tem sede em Vitória. Nos bastidores da política capixaba, é conhecida como o órgão em que Rose de Freitas possui maior influência.

A estatal disse que não iria comentar a investigação e que as informações seriam passadas pela Polícia Federal.

O QUE DIZ ROSE DE FREITAS

A senadora Rose de Freitas nega que tenha cometido qualquer ato ilícito durante os oito mandatos que exerceu no Parlamento. Ela disse ter sido surpreendida pela ação da Polícia Federal no apartamento em Brasília e pela prisão do irmão e do assessor parlamentar.