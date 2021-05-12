Irmão e primo de Rose de Freitas são presos em operação contra corrupção na Codesa

De camisa cinza, Ricardo Saiter, primo da senadora. De camisa branca, Edward Freitas Crédito: Vitor Jubini

Ricardo Saiter é, desde a exoneração na Codesa, secretário parlamentar do gabinete de Rose, com salário de R$ 17.992,56.

Escoltados por policiais federais, Edward e Ricardo passaram por exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A operação também fez buscas e recolheu documentos e computadores na casa da senadora , em Vitória, e no apartamento funcional dela, em Brasília.

Na residência em Vitória estava apenas um funcionário que realizava a limpeza. Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que há o indício de envolvimento da senadora, que tem prerrogativa de foro.

Além dos dois familiares de Rose, uma terceira pessoa foi presa em flagrante Brasília, por porte ilegal de arma, durante a operação. Ela foi liberada após pagar fiança. O valor não foi divulgado.

Familiares da senadora Rose de Freitas (MDB) são presos pela Polícia Federal em operação no Espírito Santo

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em residências e empresas nos municípios de Vitória, Cariacica e Serra, no Espírito Santo, e em Brasília, no Distrito Federal, além do sequestro de bens e valores dos investigados.

A operação teve início a partir de uma denúncia de exigência de vantagens ilícitas por servidores da Codesa em um contrato de locação de veículos. De acordo com a Polícia Federal, os crimes teriam acontecido entre os anos de 2015 e 2018, com direcionamento de certames e desvio de recursos públicos dos contratos firmados com as prestadoras de serviços.

A investigação contou com a colaboração da atual gestão da Codesa, que, em auditoria realizada, estima que somente em dois dos contratos auditados a organização criminosa pode ter desviado cerca de R$ 9 milhões.

Segundo a PF, a apuração revelou a existência de uma organização criminosa na estatal, formada a partir de pessoas de confiança do grupo para atuar em postos-chave, permitindo a interferência nas licitações, o superfaturamento e o desvio de dinheiro público.

Para receber os recursos desviados, o grupo investigado utilizava um escritório de advocacia, responsável por simular a prestação de serviços advocatícios para lastrear a movimentação dos valores. As investigações revelaram ainda que a lavagem do dinheiro ilegal também acontecia por meio da compra de imóveis de luxo e do pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

A operação contou com a participação de 44 policiais federais. São investigados o cometimento de crimes de concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, fraude a licitações e lavagem de capitais.

O OUTRO LADO

Senadora Rose de Freitas teve mandado de busca e apreensão cumprido em residências em Vitória e Brasília Crédito: Senado Federal/Divulgação

Confira a nota completa enviada pela senadora:

Fui surpreendida hoje, às 9h, pelo mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Nunes Marques, do STF, no meu apartamento funcional onde resido, em Brasília. Desconheço, até o momento, as razões do mandado e reafirmo não ter cometido qualquer ato ilícito ao longo dos oito mandatos exercidos na vida pública. Fui igualmente surpreendida pelas prisões de meu irmão e de meu assessor, realizadas no estado do Espírito Santo.

Confio no reestabelecimento da verdade e na apuração das possíveis motivações que ensejaram tamanha agressão. Identifico claramente uma tentativa de desabonar minha honra e dignidade. Não cederei a pressões de qualquer natureza, venham de onde vierem. Providências legais cabíveis estão sendo tomadas para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e apurados. Sempre exerci com coragem, ética e dedicado trabalho os mandatos que honradamente recebi do povo do Espírito Santo. Todos os demais esclarecimentos serão prestados pelos nossos advogados, que se pronunciarão oportunamente.

O QUE DIZ A CODESA