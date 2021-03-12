Rose de Freitas assume o MDB e diz que quer fortalecer o partido no ES

Rose de Freitas, senadora do ES pelo MDB, também já foi deputada estadual e federal Crédito: Senado Federal/Divulgação

Ao lado de Rose vão estar outros oito membros. Os nomes foram escolhidos pela senadora e incluem o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) , que assume como secretário do partido, Luzia Toledo, como tesoureira, além do ex-deputado federal Lelo Coimbra, que presidiu a legenda por anos no Estado.

O novo comando vem em um momento no qual o MDB se encontra enfraquecido no Estado. Desde 2018, o partido tem perdido lideranças. A Assembleia Legislativa, que já chegou a ter sete representantes na bancada, conta atualmente com apenas um deputado: Doutor Hércules.

Hoje, Rose é a única parlamentar do partido em Brasília, mas aumentar os quadros partidários está nos planos da senadora.

"O MDB tem uma história que precisa ser resgatada. É um partido que já teve um governador no Espírito Santo" Rose de Freitas - Senadora e presidente da comissão provisória do MDB

O prazo de trabalho da comissão é de 90 dias, podendo ser renovado. Segundo Rose, porém, este não é o objetivo. A ideia é se reunir com os diretórios e, assim que possível, realizar eleições internas.

"As brigas dentro do MDB fizeram pessoas saírem do partido. Mas eu não tenho o menor interesse nessa briga, eu vim para pacificar. O meu objetivo aqui é trazer de volta a força política que a sigla sempre teve. As pessoas não perderam o interesse no MDB, mas elas precisam ver o partido reestruturado", pontuou.

BRIGAS INTERNAS E ELEIÇÕES CANCELADAS

Na prática, quem liderou o partido no processo eleitoral de 2020 foi o ex-presidente do diretório estadual Lelo Coimbra. É ele, também, quem vinha conduzindo a estratégia do partido para 2022 e presidindo provisoriamente o MDB no Estado, após o fim da intervenção nacional. Agora, com Rose, é ela quem vai conduzir o diretório estadual até a próxima eleição, que ainda não tem data para acontecer.

MUDANÇA TAMBÉM NO PCdoB

O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, vai deixar a presidência do PCdoB no Estado. Ele vai ser substituído, ainda este mês, pelo ex-prefeito de Baixo Guandu e atual secretário de Governo da Serra, Neto Barros.