Partido de Casagrande, PSB vai mudar estatuto para ficar menos "soviético"

Renato Casagrande: governador faz parte de movimento no partido, ao lado do presidente nacional da sigla, para modernizar o estatuto Crédito: Fernando Madeira

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), do governador Renato Casagrande , está promovendo uma autorreforma para modernizar seu programa partidário. A proposta é buscar um socialismo "mais criativo" e "menos soviético". Entre as novas orientações, que ainda precisam ser debatidas em congressos internos, a sigla defende a valorização da livre iniciativa e o afastamento do "estatismo que rondou algumas práticas socialistas, como a soviética".

Os termos são do livro "Autorreforma do PSB, um passo adiante", organizado pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira (PSB). A mudança deve ter início em setembro, a partir de congressos nos municípios e no Estado, com a expectativa de ser finalizada em novembro, pouco menos de um ano antes das eleições de 2022. A pavimentação de um novo caminho, com alguns desvios da rota original traçada na fundação do PSB, em 1947, visa contemplar o que defendem os filiados atualmente, em 2021.

Siqueira, em entrevista ao jornal O Globo , não descarta que a mudança pode facilitar o flerte do partido com perfis mais liberais economicamente, como a empresária Luiza Trajano – dona do Magazine Luiza – e o apresentador de TV Luciano Huck.

"Não faz mais sentido nesta altura dos acontecimentos falar de socialização dos meios de produção. Isso é anacrônico e não corresponde ao nosso pensamento atual", defendeu. Foi Siqueira quem apontou, ainda, Casagrande como um dos pré-candidatos à Presidência da República em 2022

No Espírito Santo , o presidente do diretório estadual, Alberto Gavini, será um dos coordenadores dos debates que levará a construção da redação final do novo estatuto do partido. Ele afirma que a legenda não vai mudar de nome e nem deixar de ser de centro-esquerda, mas que é preciso "ampliar a capacidade de debate com a sociedade".

"Nos últimos anos, muitas coisas mudaram. É claro que nenhum partido precisa perder seus princípios básicos, mas precisa atualizar algumas posturas para ajustar à nossa vida contemporânea. Os partidos precisam ser mais acolhedores, mais light, mais atrativos e receber mais pessoas. O Brasil perdeu a discussão política", explica.

"As candidaturas de centro sofreram um grande impacto, com Lula de volta ao jogo. O PSB já está em um movimento de tentar ocupar essa lacuna que fica entre Lula e Bolsonaro, recuando um pouco e buscando esses nomes mais palatáveis (como o de Luiza Trajano e Luciano Huck). É normal um partido se atualizar, o que não é normal é uma agremiação ficar pinçando nomes, em vez de construir suas próprias lideranças, que surgem naturalmente dos debates internos", analisa.

OS IMPACTOS DA AUTORREFORMA NO ESPÍRITO SANTO

Além de ser o partido que elegeu o governador, o PSB é, atualmente, a sigla com maior representação no Espírito Santo , com o maior número de vereadores e prefeitos eleitos no último pleito, uma das maiores bancadas na Assembleia Legislativa e com duas entre as 10 cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados.

Em terras capixabas, a autorreforma passa por uma tentativa de aproximação, também, de eleitores com perfis mais conservadores, como admite o próprio Gavini. Na base do governo do Estado, o partido mantém alianças com membros de partidos de orientação ideológica bem distante dos ideais socialistas da fundação do PSB.

Gavini conta que há, sim, alguns filiados ainda resistentes às mudanças, que se darão em cinco eixos: reforma do Estado, Economia e Igualdade, Economia Verde, Políticas Sociais e Socialismo Criativo. O dirigente aponta que a abertura do diálogo visa, inclusive, a aproximação com o eleitorado mais alinhado a grupos conservadores.

"A autorreforma busca estabelecer novas bases para que a gente possa ajudar a discutir o desenvolvimento do Brasil em todas as áreas. A gente quer ampliar a capacidade de debate do partido, precisamos atualizar esses temas a partir desse movimento. Evidentemente, como toda agremiação, tem gente que pensa diferente, o que é salutar. Mas todos são favoráveis ao debate", explica.

Na Câmara dos Deputados, Ted Conti , um dos parlamentares capixabas do PSB, aponta que o partido deve acompanhar as mudanças dos tempos e que a atração de novas lideranças – como Luiza Trajano ou Luciano Huck – não é o principal objetivo da mudança no estatuto.

"Vivemos em uma era na qual as pessoas querem participar das decisões partidárias e nossa intenção é dar mais voz a todos. O PSB sempre esteve e sempre estará aberto a todos que respeitam e defendem a democracia", diz.