Casagrande: “PSB de fato me convidou para colocar meu nome à Presidência da República”

Governador Renato Casagrade Crédito: Reprodução/ CNN Brasil

O governador Renato Casagrande (PSB) confirma que o presidente nacional do seu partido, Carlos Siqueira, o convidou para disponibilizar seu nome como pré-candidato à presidência da República pela sigla em 2022. Casagrande encara o convite como “natural”, por sua história no partido e por todos os mandatos exercidos por ele pelo PSB , incluindo o primeiro e o atual como governador do Espírito Santo.

“O Carlos Siqueira de fato me fez o convite para que eu pudesse colocar meu nome como pré-candidato a presidente da República. É um convite natural. O PSB quer projetar suas lideranças, quer colocar seus nomes em evidência. Este ano é o ano de os partidos colocarem suas candidaturas. É natural isso. Eu já sou governador pela segunda vez. Tenho história dentro do partido. Tenho mandatos também exercidos todos dentro do partido. É natural, então, que o partido olhe o meu nome como uma possibilidade para que o partido discuta na mesa a eleição de 2022.”

Atualmente, Casagrande é o secretário-geral do PSB nacional e um dos dois únicos governadores filiados à legenda. Partido de centro-esquerda, o PSB pode integrar uma frente eleitoral que unifique várias siglas desse campo político-partidário em torno de uma mesma candidatura presidencial no ano que vem – conforme defende o próprio Casagrande.

O governador diz que se sente grato e honrado pelo convite feito a ele por Siqueira, mas que não tem condições de tratar desse assunto neste ano. A pauta eleitoral, segundo ele, só será discutida por ele em 2022.

"Eu, naturalmente, agradeço. Agradeci muito o convite, fiquei honrado com o convite feito pelo presidente do partido. Mas disse também ao presidente que não tenho condições de tratar de questões eleitorais neste ano. Neste ano o partido pode tratar de questões eleitorais. Eu é que não posso." Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES