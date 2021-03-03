MPES oferece acordo a Majeski para evitar denúncia em âmbito criminal

Sergio Majeski discursa no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tonico/Assembleia Legislativa

Um ofício assinado pela procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, foi protocolado na Assembleia na terça-feira (2). A investigação do MP aponta que o ex-assessor moveu uma ação de indenização por danos morais a favor do deputado, como atividade de sua função no gabinete. No entanto, o Ministério Público entende que este trabalho é de caráter pessoal e não deve ser realizado por servidores públicos.

Majeski e o assessor já são réus , em esfera cível, em um processo de improbidade administrativa sobre este caso. A ação tramita em primeira instância, na 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Paralelamente, a Procuradoria-Geral de Justiça analisava a possibilidade de processar o deputado também na esfera criminal. Então, na terça-feira, a procuradora Luciana Andrade instaurou o procedimento investigatório criminal.

Neste caso, diferentemente do processo civil, o parlamentar conta com foro privilegiado, ou seja, a denúncia precisa partir de Luciana Andrade, como chefe do Ministério Público estadual, e será analisada em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Assim como o promotor que move a ação civil, Luciana Andrade também ofereceu acordo para que o caso não seja levado à Justiça. Se aceitar, Majeski terá que pagar uma multa, que ainda será fixada, e o processo será arquivado. Na esfera civil, o deputado recusou o acordo.

De acordo com procuradora-geral de Justiça, as provas juntadas pelo promotor Rafael Calhau Bastos, autor da ação de improbidade, demonstram "indícios mínimos de autoria", suficientes para a abertura de procedimento investigatório criminal por peculato - crime previsto no artigo 312 do Código Penal , em que funcionário público se apropria de dinheiro ou qualquer outro bem, em função do cargo que ocupa, para proveito próprio ou de outra pessoa.

"Assim, presente a justa causa aqui demonstrada documentalmente, inclusive mediante confissão dos noticiados, a quem fora oportunizado acordo de não persecução civil (embora não aceito), tratando-se ainda, de infração penal sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima é de dois anos", escreveu Luciana Andrade.

Em nota, o Ministério Público informou que propôs ao deputado e ao ex-assessor a celebração de acordo de não persecução penal, por entender tratar-se de medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O MP também requer que o caso seja enviado para a Corregedoria-Geral da Assembleia Legislativa, cujo responsável é o deputado estadual Hudson Leal (Republicanos). A reportagem procurou Hudson para saber se a Corregedoria estudava algum tipo de ação. O parlamentar disse que "não pode se manifestar sobre assuntos da Corregedoria."

Segundo Majeski, o processo foi recebido por ele no final da tarde desta quarta-feira (3). Ele afirma que ainda vai tomar ciência do teor do acordo antes de definir se vai aceitar ou não a proposta do Ministério Público.

MAJESKI ACUSOU MPES DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

"Tão logo após utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa, na semana passada, para reapresentar os pontos que motivam a perseguição que venho sofrendo, surge novo processo por parte do Ministério Público, o que só reforça o sentimento de perseguição", disse o deputado após ser notificado nesta quarta. Com a notificação, começa a correr o prazo de 10 dias para Majeski se manifestar sobre o acordo.

O MP disse, também na última semana, que a “tese de perseguição não procede e se mostra leviana, posto que a atuação ministerial está estritamente pautada pelas regras legais vigentes."