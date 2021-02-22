Majeski vira réu em processo por uso de assessor como advogado

Sergio Majeski discursa no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Ao receber a ação, a juíza Heloísa Cariello, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, registrou que a prova documental sobre as supostas irregularidades é suficiente para a abertura do processo. Ela pontua que, nesta fase, não cabe à Justiça analisar o mérito – a questão principal – da ação. Somente no decorrer da tramitação e, principalmente, no momento da sentença, é que vai ser definido, pela magistrada, se houve ou não irregularidade.

"A petição inicial é acompanhada de prova documental suficiente à demonstração preliminar de que tem arrimo em supostas ilegalidades perpetradas pelos requeridos, especialmente no que tange à utilização das instalações e estruturas da Assembleia Legislativa para a formulação de petições iniciais, propostas e assinadas pelo requerido Rafael Carvalho Junqueira, em favor do requerido Sergio Majeski", escreveu a juíza.

O ex-técnico sênior de gabinete de representação parlamentar Rafael Junqueira, que trabalhava com Majeski, também é réu no caso. Alegando questões pessoais, ele pediu para ser exonerado no último dia 2 de fevereiro. Por decisão judicial, ele estava impedido de atuar como advogado enquanto permanecesse no escritório do deputado.

Junqueira também atuou em uma ação contra o governo estadual, apontando irregularidades na seleção para a contratação de professores em designação temporária (DT). Para o Ministério Público, como era servidor comissionado, Junqueira estava submetido ao regime de trabalho em tempo integral na Assembleia. O órgão ainda acusa Majeski de permitir que o advogado produzisse as peças jurídicas em horário de trabalho e utilizasse as dependências do Legislativo estadual.

INTERESSE DO MANDATO E NÃO PESSOAL

Nos autos, a defesa do deputado e do ex-assessor pontua que há diferença entre exercício do regime de dedicação exclusiva, quando não é permitido o trabalho em outra ocupação, e de dedicação integral, como estabelece a regra estadual, em que os servidores devem cumprir todas as horas de contrato a que são submetidos. Ou seja, é permitido o exercício da advocacia, desde que fora do horário de trabalho.

A defesa dos dois ainda alega que cabe, exclusivamente, à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a aplicação de sanções ao exercício da advocacia. Eles também negam que tenha havido enriquecimento ilícito ou dano ao erário na conduta de Majeski e do ex-assessor. Além disso, eles argumentam que os dois casos em que Rafael Junqueira atuou eram de interesse do mandato do deputado e não eram de cunho pessoal.

Por meio de nota enviada à reportagem, a assessoria de imprensa do deputado ressaltou, nesta segunda, que o recebimento da ação apresentada pelo MPES, ou seja, o fato de Majeski ter se tornado réu, não quer dizer que a Justiça tenha considerado, de pronto, que ele fez algo errado. "Informamos que o recebimento da inicial se dá como formalidade na qual o Juízo concede ao Ministério Público o direito de provar suas alegações. Não há juízo de culpabilidade nesta fase", diz o texto.

A Gazeta também tentou, sem sucesso, contato com Rafael Junqueira.

DEZ ASSESSORES DE DEPUTADOS ATUARAM COMO ADVOGADOS

Entre os casos, há ações de inventário e partilha de herança, cobrança de contratos, pedido de indenização, contratos de locação de imóveis, crimes contra a honra, entre outros. Segundo especialistas, não há irregularidade neste tipo de atuação desde que ocorra fora do horário de serviço e com pagamento aos advogados-assessores.

ASSESSORES FANTASMAS NA ASSEMBLEIA

A partir de 2017 , o Ministério Público Estadual também deu início a uma investigação sobre suspeitos de atuar como servidores fantasmas , ou seja, que recebiam salários sem trabalhar. Em suma, o órgão apontava como frágil o sistema de "comprovação de atividades" na Casa, que impossibilitava a fiscalização externa do trabalho dos assessores e cobrou, em 2019, que a Assembleia publicasse relatórios mensais sobre a atuação dos servidores externos.

No mesmo dia em que a resolução foi aprovada, os deputados estaduais deram aval para a criação de 307 cargos de assessores no Ministério Público . Majeski, na época, votou contra os novos cargos e fez críticas ao órgão ministerial. O então procurador-geral do MPES, Eder Pontes, acionou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para cobrar explicações do deputado após as críticas e apontou possível quebra de decoro parlamentar. Majeski disse "achar estranho" o fim dos relatórios mensais – que era uma cobrança do MP – ser aprovado no mesmo dia em que a Assembleia autorizava a criação de cargos no órgão ministerial. Para o parlamentar, a ação do procurador foi vista como uma "retaliação".