Como “pré-candidato à Presidência”, Casagrande pode arrumar um problemão para si mesmo e para o ES

Carlos Siqueira e Renato Casagrande Crédito: Amarildo

Ao apresentar Renato Casagrande como seu pré-candidato à Presidência da República, o PSB pode ter arrumado um problema enorme para o próprio governador. Ou o próprio Casagrande, ao topar desempenhar esse papel na estratégia eleitoral do PSB, pode ter arranjado um problemão para si mesmo.

De agora em diante, cada gesto de Casagrande passa a ser escrutinado e visto com outros olhos (não necessariamente mais clementes). Mesmo que seu discurso e suas ações estejam corretos, adversários poderão enxergar ou dar conotação eleitoral a qualquer coisa que Casagrande diga ou faça (mais ou menos como já ocorre com João Doria , guardadas as devidas proporções). Doria, ao contrário de Casagrande, tem chances muito reais de ser candidato à Presidência. Já o agora “possível presidenciável do PSB” pode se submeter a um desgaste desnecessário por algo que, no fundo, pode não passar de um blefe da cúpula nacional do seu partido.

Sem nenhum demérito a Casagrande (na verdade ele só recebeu a “indicação” do PSB justamente por seus méritos como governador e líder político), qualquer análise fria e realista indica que a chance de o governador do Espírito Santo realmente ser candidato à Presidência da República em 2022 é remotíssima (diria que de 1%, hoje). É um paradoxo até com a tese de unificação de candidaturas numa “frente ampla”, defendida por ele mesmo.

Em seu segundo mandato no governo estadual, Casagrande acaba de contornar o Cabo das Tormentas, relativamente bem e sem grandes dificuldades. Recém-iniciada a segunda metade do governo, tem se destacado nacionalmente pela gestão racional da crise da pandemia e tem endereçado algumas críticas pertinentes ao governo Bolsonaro , por conta de fatores como a ausência de coordenação nacional no enfrentamento à crise sanitária, a disfuncionalidade do Ministério da Saúde, o desinteresse pessoal do presidente, as constantes sabotagens de Bolsonaro às medidas de isolamento e à vacinação e os conflitos estéreis com governadores continuamente alimentados pelo chefe da nação.

Nessa difícil relação com o governo federal, Casagrande tem sido reconhecido como uma voz moderada e equilibrada, mas sem deixar de fazer críticas mais incisivas quando necessário. Tem autoridade para isso. Até hoje, era “só” um governador interessado no melhor para o Estado governado por ele e para o povo capixaba.

Ora, a partir do momento em que ele cai (e se deixa cair) na boca do povo, em nível nacional, como um possível candidato à Presidência, ainda que sua candidatura seja muitíssimo remota, Casagrande passa a fornecer de bandeja munição para seus opositores gastarem contra ele. Dá a adversários políticos, sobretudo aqueles alinhados a Bolsonaro, argumentos para desqualificar e descaracterizar suas posições, por exemplo, no debate relativo à pandemia.

Por mais corretas, oportunas e até necessárias que sejam suas críticas ao governo federal, elas poderão passar a ser interpretadas não como palavras de um governador em busca do melhor para seu povo, mas como discurso de um agente político que procura contrapor-se a Bolsonaro em busca de visibilidade e projeção eleitoral. Ficará sempre aquele “senão”. Na pior hipótese: “Esse cara só está criticando o Bolsonaro porque quer ocupar a cadeira dele”. Na melhor: “É, ele tem razão, mas… será que não está dizendo isso só porque quer ser candidato?”

Tenho cá minhas dúvidas se Casagrande precisaria se sujeitar agora a esse tipo de incerteza e de desgaste e se esse “pré-lançamento” de seu nome pelo PSB não poderia esperar um pouco mais – principalmente se de fato não passar de um balão de ensaio. A esta altura, mal superada a metade do seu governo e com mais de um ano de articulações eleitorais pela frente, parece-me um movimento bom para o PSB, mas talvez não tão bom assim para Casagrande.

E pior: com tal prematuridade, pode não ser um movimento tão bom assim para o próprio povo capixaba.

Convenhamos: sem que o Estado tivesse um “governador pré-candidato à Presidência”, Bolsonaro já não olhava o Espírito Santo com aquela atenção especial... Emblemático é o fato de ele nunca ter posto os pés aqui como presidente da República (o que, por seu perfil de belicismo ideológico, certamente tem a ver com o fato de ser o único Estado do Sul e do Sudeste governado por um partido de centro-esquerda).

O presidente já adora uma picuinha com governadores. Não me surpreenderá se, a partir desse movimento do PSB, o governo federal passar a relegar ao Espírito Santo ainda maior indiferença. Não digo nem “atrapalhar”. Apenas ignorar ainda mais um Estado que já não é considerado prioritário pela administração bolsonarista.