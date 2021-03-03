"Não é o momento deste debate", diz Casagrande sobre disputar a Presidência da República

Casagrande em entrevista a jornalistas em Brasília: governador do ES é uma das apostas do PSB para concorrer à presidência Crédito: Derick Nunes

"Fui convidado pelo PSB a ser pré-candidato à Presidência da República e fiquei muito honrado. Na posição de governador, entendo que não é o momento para fazer este debate. Minha prioridade é a gestão do Estado e da pandemia, que atualmente passa pela pior crise desde o início. O projeto partidário é legítimo e cabe à Direção Nacional debater propostas para o país com suas lideranças", disse o socialista, em nota.

O chefe do Executivo capixaba é apontado pela cúpula do PSB como “o melhor representante da sigla” para a corrida presidencial que acontece no ano que vem.

“Há uma vontade do PSB nacional em ter um nome nesta disputa, liderando essa frente centro-esquerda. E o Renato é um governador respeitado, que tem se destacado durante a pandemia. É um nome que o partido quer ter na eleição para presidente, o melhor representante da sigla”, avaliou o presidente do PSB no Espírito Santo, Alberto Gavini, que recebeu uma ligação do diretório nacional para tratar sobre a pré-candidatura de Casagrande em 2022.

De acordo com Gavini, a decisão cabe ao diretório nacional e só deve ser tomada em novembro, quando acontecem os congressos dos partidos. A cúpula do PSB apenas confirmou que Casagrande é o único pré-candidato do partido até o momento à Presidência da República.

“O PSB entende que ele tem todas as qualificações para disputar uma eleição para presidente. Mas, por enquanto, a gente aqui no Estado continua trabalhando pela reeleição dele enquanto governador”, completou Gavini.

CONVITE DO PSB

Casagrande exerce o cargo de secretário-geral do PSB e esteve em Brasília na última semana, quando conversou pessoalmente com Carlos Siqueira, que comanda o partido em âmbito nacional.

Segundo fontes ligadas ao governador, Casagrande teria sido comunicado durante uma reunião com o partido do desejo da cúpula em lançá-lo como pré-candidato à Presidência da República, e disse que se sentia lisonjeado.

Em entrevista ao colunista Vitor Vogas, o próprio governador confirmou o convite e disse que o vê com naturalidade. "É natural isso. Eu já sou governador pela segunda vez", comentou Casagrande, mas reafirmando que não pretende tratar do assunto este ano.

O governador do Espírito Santo tem se destacado nacionalmente entre os chefes do executivo durante a pandemia de Covid-19 . O socialista adotou um discurso oposto ao do governo federal, criticando algumas medidas adotadas na administração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Casagrande tem ganhado visibilidade nacional com o enfrentamento à pandemia, mas ainda não tem a mesma projeção no país de outros líderes estaduais, como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por exemplo.