Presidente estadual do PSB diz que prioridade segue sendo reeleição de Casagrande

Essa discussão é feita em nível nacional. E o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, nos comunicou. A gente entende que o governador Renato Casagrande hoje é um nome qualificado. Dentro do PSB, talvez o nome mais qualificado neste momento, que é um ano de articulações, para se colocar num projeto desses. E o PSB nacional também entende assim. Mas evidentemente isso ainda é uma proposta inicial e uma conversa inicial. E ela só terá rebatimentos finais, muito provavelmente, no congresso nacional do PSB, que será em novembro deste ano. Agora, a conversa do PSB nacional com o governador é no sentido de saber se ele se sente com disposição para esse desafio. É uma conversa inicial para amadurecer esse pensamento. Nós nos sentimos honrados com essa indicação, com essa possibilidade que o PSB nacional coloca em pauta. Ele é um nome que está sendo cogitado. Todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda vão se mobilizar para uma única candidatura provavelmente, ou indo juntos desde o 1º turno ou indo separados no 1º turno e se juntando no 2º. O importante é que a gente tem que juntar energia para acabar de vez com essa situação vive com um presidente irresponsável todos os dias na área social, econômica, ambiental e por aí vai.