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Tabuleiro político

Casagrande anuncia nova mudança no 1° escalão do governo do ES

Em publicação nas redes sociais, o governador divulgou a saída de Lenise Loureiro da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos; ela vai para o Turismo

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:36
O Governador Renato Casagrande ao lado da secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro
O governador Renato Casagrande ao lado de Lenise Loureiro, que vai assumir a Secretaria de Turismo Crédito: Facebook
Em publicação nas redes sociais na noite desta quinta-feira (04), o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou mais uma mudança no primeiro escalão do governo do Estado. Lenise Loureiro deixa a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) para assumir a pasta de Turismo, que era comandada por Dorval Uliana. No lugar dela, o servidor de carreira Marcelo Calmon vai liderar a área voltada ao funcionalismo público. 
Lenise ocupava a Seger desde janeiro de 2019, início do segundo mandato de Casagrande. Formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela havia saído derrotada das eleições em 2018, quando tentou uma vaga na Câmara Federal pelo antigo PPS – hoje Cidadania. Na administração pública, já tinha experiência no governo do Estado, na Prefeitura da Serra e na de Vitória, da qual saiu para se candidatar. 
Durante a pandemia da Covid-19, Lenise Loureiro teve papel importante na definição de regras para os servidores públicos, visando à prevenção e controle da doença, assim como nas discussões relacionadas às medidas qualificadoras da matriz de risco do Estado. 

INÍCIO DAS MUDANÇAS

As mudanças começaram a ser consolidadas na segunda-feira (1º), quando o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos) foi nomeado como novo secretário de Governo, cargo que era ocupado por Tyago Hoffmann (PSB). Por sua vez, o economista assumiu uma nova pasta, que é resultado da fusão das secretarias de Desenvolvimento e de Ciência e Tecnologia.
Marcos Kneip, que era o titular da pasta do Desenvolvimento, agora ocupa uma das diretorias do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
Entre os antigos ocupantes das secretarias agora unidas em uma só, além de Kneip realocado no Bandes, a ex-secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação Cristina Engel de Alvarez vai presidir a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O antecessor do cargo, Denio Rebello Arantes, foi exonerado, de acordo com a publicação do Diário Oficial desta segunda (1º), e nomeado no cargo de gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Questionada sobre mais uma alteração no primeiro escalão, a assessoria de Renato Casagrande não acrescentou informações além das publicadas nas redes sociais do governador. Caso apresente algum posicionamento, este texto será atualizado. 

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