Tyago Hoffmann: "Feliz com a mudança. Sou soldado leal de Casagrande"

Essa era uma ideia que o governador já estava amadurecendo e agora encontramos o modelo. O Gilson é um ex-prefeito, é uma pessoa que tem conhecimento público de gestão. Como prefeito de Viana, deixou uma cidade extremamente bem organizada. Então, é uma pessoa que poderia ocupar qualquer função dentro do governo do Estado. Foi convidado pelo governador para assumir a Secretaria de Governo e aceitou o convite. Antes disso, o governador falou comigo sobre essa possibilidade. Eu deixei muito claro para ele, desde o primeiro momento, que ele sabe que sou um soldado dele. Sempre fui. E que eu poderia ocupar o menor cargo no governo. Minha lealdade ao governador independe de cargo, independe de onde eu estiver. Não é isso o que me move nesse projeto. O que me move nesse projeto é minha relação pessoal com Renato. E isso não se modifica estando ou não estando na Secretaria de Governo. Não é a Secretaria de Governo que faz a minha relação com o governador. E aceitei o desafio. Estou muito animado, muito feliz. Acho que essa mudança vai ser muito boa para mim pessoalmente e confesso a você que acho que essa é a mudança mais importante que já aconteceu no desenvolvimento econômico do Espírito Santo nos últimos 50 anos.