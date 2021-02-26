Novo recorde de mortes por Covid: o que Bolsonaro disse sobre a pandemia em um ano

Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Andressa Anholete/Getty Images

Agora, um ano depois, o presidente mantém suas críticas e defende uma "volta à normalidade", sustentando que medidas restritivas vão contra "o que o povo quer". Relembre algumas frases que Bolsonaro falou ao longo do ano marcado pela guerra de narrativas que travou com autoridades sanitárias e governadores.

O QUE DISSE BOLSONARO

No mês de março, início da pandemia no Brasil, Bolsonaro foi a manifestações e criticou medidas de isolamento defendidas por governadores , sendo contra o fechamento de escolas. No dia 2 de abril, ironizou a ação dos governadores em uma conversa com pastores em frente ao Palácio Alvorada.

"Duvido que um governador desses, Doria (João Doria, de São Paulo), Moisés (Carlos Moisés, de Santa Catarina) vá no meio do povo. Tá com medinho de pegar o vírus?" Jair Bolsonaro em 02 de abril de 2020 - Presidente da República

Ainda no mesmo mês, durante uma celebração da Páscoa com líderes religiosos, o presidente afirmou que o vírus "parecia estar indo embora" e que o desemprego seria a outra preocupação.

"Temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego" Jair Bolsoraro em 12 de abril de 2020 - Presidente da República

APÓS COBRANÇAS

No final de abril, o país bateu o recorde de 5 mil mortos e ultrapassou a estatística da China. O recorte batido nessa semana é 50 vezes maior. Na ocasião, o presidente se excedeu ao ser questionado sobre o número alto e retrucou com a frase "e daí?". O mandatário ainda disse que não poderia fazer "milagres".

"E daí? Quer que eu faça o que? Sou Messias, mas não faço milagres" Jair Bolsonaro em 28 de abril de 2020 - Presidente da República

O presidente Bolsonaro, sem a máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Júlio Nascimento/PR

CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS

Quando o país alcançou a triste marca de 24 mil mortos, em maio, o presidente se mostrou preocupado com os reflexos da pandemia na economia. Mesmo após três meses de pedidos incessantes por parte das autoridades sanitárias para que o distanciamento social fosse praticado como forma de evitar o contágio, Bolsonaro criticou a medida

"Sabemos que devemos nos preocupar com o vírus, em especial os mais idosos, quem tem doenças, quem é fraco, mas (sem) essa de fechar a economia. Setenta dias a economia fechada. Até quando isso vai durar?" Jair Bolsonaro em 27 de maio de 2020 - Presidente da República

AGLOMERAÇÕES

Três meses depois, as críticas continuavam. Após causar aglomeração em visita a Foz do Iguaçu, Bolsonaro disse, em transmissão ao vivo, que gosta de estar em meio ao povo e que ninguém poderia "dar palpite."

"O problema é meu, gosto de estar no meio do povo, tive no meio do povo no meio da pandemia, quem decide a minha vida sou eu. Não tem que dar palpite" Jair Bolsonaro em 27 de agosto de 2020 - Presidente da República

Presidente Jair Bolsonaro, sem máscara e em meio a aglomeração, em Catolândia (BA), em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Alan Santos/PR

VACINA

Em setembro, sete meses após o início da pandemia, algumas empresas já haviam noticiado avanços na produção da vacina contra o coronavírus. A novidade levantou um debate no país, depois que o próprio presidente afirmou que não tomaria vacina e que a aplicação não deveria ser obrigatória.

"Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina" Jair Bolsonaro em 01 de setembro de 2020 - Presidente da República

Bolsonaro criticou diversas vezes a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butatã com insumos chineses. O presidente chamou a vacina de "vacina do Doria", em referência ao governador de São Paulo, e chegou a sugerir que o imunizante poderia causar "morte, invalidez e anomalia", o que não é verdade. Bolsonaro ainda desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a compra da vacina. Em rede social, respondeu para apoiadores que não iria comprar. "O presidente sou eu", disse.

"Já mandei cancelar (a compra da Coronavac). O presidente sou eu" Jair Bolsonaro em 21 de outubro de 2020 - Presidente da República

No dia 15 de dezembro, em meio a negociações de compra de vacinas, tanto a Coronavac quanto imunizantes de outras empresas, o presidente voltou a dizer que não iria se imunizar e que o risco seria "problema dele". Autoridades sanitárias alertam, no entanto, que o risco de não se vacinar, no entanto, não se restringe à vida de uma pessoa. Se uma porcentagem grande da sociedade não se imunizar, o vírus continuará circulando e se desenvolvendo em novas variantes.

"Eu não vou tomar a vacina e ponto final. Se alguém achar que minha vida está em risco é problema meu" Jair Bolsonaro em 15 de dezembro 2020 - Presidente da República

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 Crédito: Isac Nobrega/PR

PRIORIDADE PARA VACINA

Especialistas também apontam que as falas do presidente podem desestimular a população. Quatro dias depois, no dia 19, enquanto outros países começavam a vacinar, o presidente disse que a pressa para a aprovação dos imunizantes pela Anvisa "não se justifica". O mandatário também voltou a dizer que a pandemia estaria "chegando ao fim".

"A pandemia realmente está chegando ao fim (...) mas a pressa para a vacina não se justifica porque mexe com pessoas" Jair Bolsonaro em 19 de dezembro de 2020 - Presidente da República

USO DE MÁSCARA

No último dia de 2020, Bolsonaro voltou a atacar o uso da máscara como forma de evitar o contágio por coronavírus. Em live em suas redes sociais, o chefe do Executivo disse que o uso do equipamento era "ficção" e que a eficácia das máscaras de pano teriam eficácia "praticamente zero". O que vai contra o resultado de pesquisas que apontam que a máscara caseira pode repelir até 84% das gotículas de saliva.

"O tempo todo essa mídia pobre falando: 'o presidente sem máscara'. Não encheu o saco ainda, não? Isso é uma ficção. Quando é que nós vamos ter gente com coragem, que eu não sou especialista no assunto, para falar que a proteção da máscara é um percentual pequeno? A máscara funciona para o médico, que está operando uma máscara específica. A nossa aqui, praticamente zero" Jair Bolsonaro em 31 de dezembro de 2020 - Presidente da República

NA SEMANA DE "ANIVERSÁRIO" DA PANDEMIA

A crítica ao equipamento de proteção continuou na semana em que o país registrou 250 mil mortos e um ano desde o primeiro caso de Covid-19. Também em uma live, a única menção que o mandatário fez à pandemia foi para questionar a eficácia do uso de máscaras e distanciamento. Citando um suposto estudo alemão que teria apontado para "efeitos colaterais" do uso de máscara em crianças, o presidente evitou entrar em detalhes mas disse que tem "sua opinião" sobre o tema.

"Cada um tem sua opinião sobre as máscaras. Eu tenho a minha" Jair Bolsonaro em 25 de fevereiro de 2021 - Presidente da República

Ainda nesta sexta-feira, em um evento sobre obras rodoviárias em Tianguá (CE), Bolsonaro criticou a medida mais restritiva por parte de governadores. Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, anunciou nesta sexta o fechamento de atividades não essenciais.

Alfinetando os chefes de Executivos estaduais, o presidente afirmou que "o povo quer trabalhar" e que "ninguém aguenta mais ficar em casa". As falas vem no momento em que 12 estados e o Distrito Federal trabalham com a taxa de ocupação de leitos acima dos 80%, muitos a beira de um colapso.