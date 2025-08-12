Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta
O que casagrandistas esperam de Arnaldinho Borgo
Prefeito de Vila Velha é pré-candidato ao governo do ES, mas governador já escolheu, nos bastidores, Ricardo Ferraço como o ungido na corrida
