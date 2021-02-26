"Sou imbrochável", diz Bolsonaro ao alegar que sofre ataques

O presidente Jair Bolsonaro durante visita ao Ceará Crédito: Reprodução | Facebook Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou na manhã desta sexta-feira (26) que não vai desistir diante das dificuldades e dos ataques sofridos.

"Não reclamo das dificuldades. Sofro ataques 24 horas por dia. Mas entre esses que atacam e vocês, vocês estão muito na frente. Não me vão fazer desistir porque, afinal de contas, eu sou imbrochável", discursou durante inauguração de trecho da BR-222, no município de Tianguá (CE).

O presidente criticou medidas restritivas de combate à pandemia que estão sendo adotadas por governadores. "Tenho prazer grande de ficar no meio de vocês. Queria dizer a esses políticos do Executivo que o que eu mais escuto é: 'Presidente, quero trabalhar'."

Após ser aclamado com gritos de "mito", Bolsonaro declarou que a população não consegue mais ficar em casa.

"O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem. Vão para ao meio do povo, mesmo depois da eleições", discursou. Ele deixou o local sem falar com a imprensa.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), não participou do evento sob a justificativa de que o ato geraria aglomerações. "Tenho todo respeito à autoridade, mas não posso compactuar com aquilo que considero grande equívoco", postou nas redes sociais.

A visita do presidencial gerou aglomerações. Sem máscara, Bolsonaro abraçou apoiadores.

A obra de Travessia Urbana de Tianguá, que inclui duplicação de seis quilômetros da BR-222 na Serra da Ibiapaba, foi iniciada em 2011, porém, devido a escândalos envolvendo a construtora Delta, o contrato foi rescindido. Ocorreram duas outras licitações e novamente o projeto foi paralisado.