Lula planeja enviar projeto de fim da escala 6x1 em regime de urgência

Presidente vai receber Motta e líderes de partidos aliados para um churrasco na quarta-feira (4), na Granja do Torto

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:48

BRASÍLIA - O governo tem pressa para a votação da proposta que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1, bandeira da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, e por isso deve enviar à Câmara um projeto de lei em regime de urgência constitucional. Esta é a alternativa em estudo no Palácio do Planalto para apressar a análise do tema.

"Estamos avaliando essa possibilidade, sim", disse a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A Constituição determina que um projeto em regime de urgência deve tramitar em até 45 dias na Câmara e mais 45 dias no Senado.

Lula enviou mensagem ao Congresso com as prioridades do governo para 2026 Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O governo teme que o escândalo do Banco Master, com suas conexões políticas, atrapalhe as votações no Congresso neste ano eleitoral, que é mais curto. No segundo semestre, deputados e senadores devem fazer uma espécie de recesso branco para se dedicar às suas campanhas.

Na mensagem enviada por Lula ao Congresso nesta segunda-feira (2), com as prioridades do governo para 2026, o fim da escala 6x1 consta como um dos "desafios" do Executivo ao lado de outros projetos, como o da regulação do trabalho por aplicativos e a PEC da Segurança Pública.

Atualmente, quatro propostas de emenda à Constituição (PEC) e um projeto de lei tramitam no Congresso sobre o assunto, mas não há acordo sobre a carga horária semanal de trabalho, por exemplo. "Acho que é melhor tentarmos juntar as propostas e enviar um novo texto", afirmou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Nesta quarta-feira (4), Lula vai oferecer um churrasco na Granja do Torto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e aos deputados que lideram bancadas de partidos aliados.

A confraternização também terá o objetivo de acertar os ponteiros das votações para os próximos meses, após um ano de muitas turbulências.

