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Após atritos

Presidente do BB avisa Bolsonaro que não quer mais seguir no cargo

O presidente, que ainda não tem um nome de substituto, não pretendia fazer uma mudança neste momento após o desgaste gerado com a intervenção na Petrobras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 16:57

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:57

O presidente Jair Bolsonaro e o economista André Brandão, novo presidente do Banco do Brasil
O presidente Jair Bolsonaro e o economista André Brandão, presidente do Banco do Brasil Crédito: Alan Santos/Presidência da República
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi informado na quinta-feira (25) que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, não pretende seguir no cargo.
Segundo assessores presidenciais, a informação foi transmitida ao presidente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende a permanência do economista à frente da instituição financeira.
Após desavenças em janeiro com Brandão, Bolsonaro manifestou interesse em trocá-lo do cargo, mas não pretendia fazê-lo agora, sobretudo para não gerar mais desgaste após a intervenção na Petrobras.
Apesar de integrantes do bloco do centrão manifestarem interesse na indicação do cargo, o presidente disse a integrantes do governo que quer um nome com experiência no setor bancário, já que, na avaliação dele, a instituição financeira é estratégica para o governo federal.
Desde quinta-feira (25), um nome que vem sendo defendido no Palácio do Planalto é o do atual presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.

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