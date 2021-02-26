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Covid-19

Com 1 ano de pandemia no país, Bolsonaro silencia sobre 250 mil mortes

Contrariando a ciência e médicos infectologistas, presidente ainda emitiu "opinião" contrária ao uso de máscaras, medida que ajuda a evitar o contágio pelo novo coronavírus

Publicado em 

25 fev 2021 às 21:50

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 21:50

Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro tira fotos com apoiadores no dia em meio à pandemia de Covid-19
Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro tira fotos com apoiadores no dia em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Alan Santos/PR
No dia em que o Brasil completou um ano desde seu primeiro caso confirmado de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encerrou sua transmissão ao vivo nas redes sociais desta quinta-feira (25) sem emitir uma palavra sobre as mais de 250 mil mortes pela doença no País.
Durante a live, a única menção do mandatário à crise sanitária foi para lançar dúvidas sobre a efetividade do uso de máscaras na prevenção contra o contágio pelo vírus.
Ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães - que, assim como o chefe do Planalto, não usava qualquer proteção facial -, Bolsonaro alegou ter tido acesso a um suposto estudo alemão segundo o qual máscaras fariam mal a crianças. "Começam a aparecer os efeitos colaterais", disse o mandatário. "Cada um tem sua opinião sobre máscaras, eu tenho a minha", comentou, na contramão das evidências de que o equipamento reduz o risco de transmissão do coronavírus. Não é uma questão de opinião.

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