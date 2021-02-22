Máscaras com válvulas são menos eficazes para conter a transmissão do novo coronavírus Crédito: OrnaW/Pixabay

máscaras com válvulas ou máscaras improvisadas – com lenços e bandanas, por exemplo – poderão ser impedidos de viajar. Atenção, se você pretende viajar pelo Aeroporto de Vitória : a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de março, qualquer passageiro que tentar embarcar usando– com lenços e bandanas, por exemplo – poderão ser

Your browser does not support the audio element. Por que máscaras com válvulas foram proibidas nos voos no ES

Mas por que as máscaras com válvulas estão sendo proibidas? Qual o problema ou a limitação que elas apresentam? A medida vai ao encontro de recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde ( OMS ) e pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês).

ENTENDA

"Faz um tempo que existe essa orientação, porque as máscaras com válvulas filtram o ar para quem está usando, no momento da inspiração. Porém, na expiração, elas permitem que as partículas escapem pela válvula, sem serem filtradas. Ou seja, se a pessoa estiver infectada, vai colocar quem estiver perto em risco", explica.

"É uma máscara egoísta, porque protege quem está usando, mas não impede que a pessoa do lado se contamine" Ethel Maciel - Doutora em epidemiologia

Segundo a especialista, a decisão de impedir a improvisação de máscaras com o uso de lenços, echarpes ou bandanas também é acertada. "Nesses casos, acabam tendo vários espaços que permitem que o ar escape. É totalmente desaconselhável. A máscara deve ficar bem ajustada ao rosto para ser eficaz", afirma.

Atualmente, depois de um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, há ainda a recomendação para se usar duas máscaras de tecido ao mesmo tempo . "Dessa forma, a filtragem de partículas virais aumenta em 90%. Se for usar uma cirúrgica, ela deve ficar por baixo da de pano", orienta.

RECOMENDAÇÕES AOS VIAJANTES

Veja quais as dicas dadas por especialistas: A pandemia não acabou, tampouco está controlada. Nas últimas semanas, o Brasil vem apresentando mais de 1.000 mortes por dia . No entanto, se você vai viajar, é importante tomar todos os cuidados possíveis e se proteger corretamente.

Dê preferência para máscaras do tipo PFF2 ou N95, que têm maior capacidade de filtragem e podem ser usadas por até 12 horas;



Se não for possível, coloque duas máscaras de pano ou uma cirúrgica por baixo e a de tecido por cima;



As máscaras descartáveis e de tecidos devem ser trocadas a cada três horas ou sempre que apresentarem umidade;



Em viagens de ônibus ou avião, é melhor fazer a troca das máscaras no banheiro, lavando as mãos antes e depois do procedimento;



Após a troca, as máscaras de tecido podem ser guardadas de forma isolada para serem usadas depois da lavagem adequada; já as cirúrgicas devem ser descartadas após o uso.



O QUE EXIGE CADA COMPANHIA AÉREA

Atualmente, o Aeroporto de Vitória recebe voos de três companhias aéreas: Latam, Azul e Gol. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com todas para saber quais as orientações em relação ao uso das máscaras. Sem exceção, elas proíbem o embarque de passageiros com máscaras com válvulas ou improvisadas.

Azul

Seguindo recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) e do Ministério da Saúde , a companhia aérea orienta que os passageiros usem máscaras cirúrgicas descartáveis, caseiras de tecido ou máscaras de alta eficiência com elemento filtrante, como a PFF2 e a N95.

"O passageiro é impedido de embarcar se estiver utilizando máscara com válvula ou com objetivo improvisado, como no caso de bandanas. Porém, disponibilizamos máscaras cirúrgicas a bordo que podem ser utilizadas pelos clientes", afirma a Azul, que relatou não estar "registrando problema com esse item no embarque".

Latam

A partir de março deste ano, a companhia vai aceitar apenas máscaras cirúrgicas, FFP2 (KN95) sem válvulas, FFP3 (N95) sem válvulas e máscara de pano (sem válvulas). A responsabilidade de providenciar a proteção é dos passageiros, que devem ficar atentos a exigências dos países de chegada, em caso de voos internacionais.

"Os passageiros que compareceram ao embarque com máscara fora do padrão não poderão embarcar se não a possuírem ou substituírem a utilizada por uma das alternativas permitidas", garante a companhia aérea, em comunicado divulgado no último dia 5 de fevereiro.

Gol

Considerando o atual momento da pandemia, incluindo o surgimento das variantes do novo coronavírus, a companhia aérea permite apenas a utilização de máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras de tecido com tripla camada e máscaras dos modelos FPP2 e N95, ambos sem válvula.