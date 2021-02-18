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Atenção, viajantes

Latam proíbe embarque de passageiros usando máscaras com válvulas

Mudança vale a partir do próximo dia 1° de março para todos os voos da companhia; quem não se adequar não poderá embarcar no avião
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 14:52

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:52

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Novas regras valem para todos os voos da Latam, tanto nacionais quanto internacionais Crédito: Fernando Madeira
A companhia aérea Latam decidiu proibir alguns tipos de máscaras faciais em seus voos, seguindo recomendações de entidades como a International Air Transport Association (Iata) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Fica vetado o uso de máscaras com válvulas, protetores bucais, lenços e bandanas de pano em todos os voos da companhia, que diz que esses modelos têm baixa eficiência contra a propagação da Covid-19.
A medida vale a partir de 1º de março, segundo divulgou a companhia em comunicado neste mês. Os modelos aceitos pela companhia são: máscaras cirúrgicas, FFP2 (KN95) sem válvulas; FFP3 (N95) sem válvulas e máscaras de pano (sem válvulas). A companhia lembra que a responsabilidade de providenciar a proteção é dos passageiros.
"Os passageiros que comparecerem ao embarque com máscara fora do padrão não poderão embarcar se não a possuírem ou substituírem por uma das alternativas permitidas", informa a Latam. A companhia destaca ainda que os viajantes devem observar todos os requisitos exigidos pelos países de chegada, em caso de embarques internacionais.
Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos apontou que assegurar que a máscara está posicionada de maneira firme na face e o uso de duas máscaras são meios de reduzir significativamente a exposição ao novo coronavírus.

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