Vacinação contra a Covid terá mais de 230 milhões de doses até julho

Doses da vacina contra o covid-19 Covaxin desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech Crédito: Isaac Fontana/FramePhoto/Folhapress

Até julho, o Brasil deverá receber mais de 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 . A informação é do governador Renato Casagrande , que participou na tarde desta quarta-feira (17) de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , e outros governadores.

“Nos foi apresentado pelo ministro um cronograma de vacinação, com doses que o Brasil irá receber até julho e sobre como será a distribuição a cada mês”, explicou Casagrande.

Por este cronograma, 10,7 milhões de doses foram distribuídas em janeiro. Para este mês, estão previstas outros 11,3 milhões de doses. “A grande maioria das doses de fevereiro ainda vai chegar”, informou.

Para março, a previsão é de um total de 46 milhões de doses; em abril, 57,2 milhões; em maio, 46,2 milhões; junho, 42, 6 milhões de doses; e, em julho, outras 16,5 milhões. “Até fim do ano, há previsão é de que já terá vacina para todos os brasileiros. É tudo o que queremos neste momento. Salvar vidas é o que desejamos”, destacou o governador.