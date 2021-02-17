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Cronograma

Vacinação contra a Covid terá mais de 230 milhões de doses até julho

Informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande, após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que anunciou plano de imunização

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:36

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:36

Doses da vacina contra o covid-19 Covaxin desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech
Doses da vacina contra o covid-19 Covaxin desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech Crédito: Isaac Fontana/FramePhoto/Folhapress
Até julho, o Brasil deverá receber mais de 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A informação é do governador Renato Casagrande, que participou na tarde desta quarta-feira (17)  de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outros governadores.
“Nos foi apresentado pelo ministro um cronograma de vacinação, com doses que o Brasil irá receber até julho e sobre como será a distribuição a cada mês”, explicou Casagrande.
Por este cronograma, 10,7 milhões de doses foram distribuídas em janeiro. Para este mês, estão previstas outros 11,3 milhões de doses. “A grande maioria das doses de fevereiro ainda vai chegar”, informou.
Para março, a previsão é de um total de 46 milhões de doses; em abril, 57,2 milhões; em maio, 46,2 milhões;  junho, 42, 6 milhões de doses; e, em julho, outras 16,5 milhões. “Até fim do ano, há previsão é de que já terá vacina para todos os brasileiros. É tudo o que queremos neste momento. Salvar vidas é o que desejamos”, destacou o governador.

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Casagrande disse ainda que os governadores também solicitaram ajuda para manter e ampliar leitos de UTI e de enfermaria com o financiamento federal. “Solicitamos ajuda para manter e ampliar leitos de UTI e de enfermaria para dar condições dignas a quem precisa de tratamento”, acrescentou.

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