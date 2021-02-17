Governo do ES esclarece vacinação de profissionais da Educação Física

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin atualizam contexto atual da pandemia no ES Crédito: Reprodução | Youtube

A regra também é válida para os demais profissionais de saúde que não atuam diretamente nos serviços de atendimento. "Nós temos como regra nacional que o profissional da Educação Física é da saúde. Entretanto, conforme comunicado ao próprio conselho regional da categoria, neste momento, este trabalhador será apenas o que atua em serviços de saúde. Os que trabalham exclusivamente na área educacional não devem receber a dose neste momento, mas em momento específico para educadores", disse o subsecretário.

Questionado sobre um caso que teria acontecido em uma escola da rede privada de ensino do município de Vila Velha, em que professores de Educação Física teriam sido vacinados, o subsecretário afirmou que a denúncia será checada.

"Nós vamos fazer uma verificação junto ao município para entender o caso, saber se os imunizados têm também vínculo público em unidade de saúde. Também há outros profissionais de saúde, que não somente o educador físico, que não se encaixam agora na fila, que tem neste momento apenas a qualificação como educador, professor. Estes devem esperar", afirmou.

Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) informou, por volta das 17h10, que segue o Plano Nacional de Vacinação e as resoluções da Secretaria de Estado da Saúde para vacinação para a Covid-19. Em nota afirmou que, em ambos os casos, está prevista vacinação de profissionais da saúde, o que engloba profissionais de Educação Física, como diz a Resolução nº 287 do Conselho Nacional de Saúde, de 08/10/1998, que caracteriza esta e outras 13 categorias como trabalhadores da saúde.

"Contudo, na última semana, após reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério Público e representantes dos municípios da região metropolitana, foi recomendada a ampliação de exigência de comprovação de registro profissional, além de vínculo empregatício que comprove atuação em serviço de saúde, o que está acontecendo desde então", pontuou a nota.

Também para Reblin, hoje existem dois grupos principais que recebem as doses das vacinas, quais sejam os idosos, em ordem decrescente de idade, e profissionais da saúde. "Anteriormente também vacinamos indígenas e quem estava em internação por deficiências. Outros grupos com comorbidades e outras categorias serão objetos de vacinação em fases seguintes", completou.

Também durante a coletiva de imprensa foi afirmado que desde o dia 29 de janeiro não foram constatados óbitos entre profissionais da saúde no Espírito Santo.