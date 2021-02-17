Covid-19: Vila Velha começa vacinação de idosos a partir de 85 anos

Data: 19/01/2021 - Vacinação continua em Vila Velha Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Os moradores de Vila Velha que são idosos e possuem 85 anos ou mais poderão, a partir desta quarta-feira (17), fazer o agendamento para receber a imunização contra a Covid-19 nas Unidades de Saúde do município.

O link de acesso para o agendamento está disponível no site da PMVV. Por meio dele, o idoso poderá escolher o melhor dia e horário para receber o imunizante, sem filas e aglomerações.

Aqueles que não têm acesso à internet ou tiverem alguma dificuldade em fazer o agendamento poderão se dirigir até a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

GRANDE VITÓRIA

Capital, o cadastro desse grupo foi liberado na terça-feira (16) e pode ser feito por meio do site www.agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória On-line. Além de Vila Velha, outras cidades da Grande Vitória já anunciaram a vacinação para os idosos acima de 85 anos. Na, o cadastro desse grupo foi liberado na terça-feira (16) e pode ser feito por meio do site www.agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória On-line.

Para os idosos dessa faixa etária, a vacinação vai ser realizada nas Unidades de Saúde de Andorinhas, Bairro do Quadro, Bairro República, Consolação, Favalessa, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Jabour, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Resistência, Santa Luiza, Santa Martha, Santo André e São Cristóvão.

Já em Cariacica , a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que a vacinação para maiores de 85 anos teve inicio no último sábado (13) e vai ser retomada a partir de quinta-feira (18). O agendamento já está aberto e pode ser feito por meio do site: vacina.cariacica.es.gov.br.

Na Serra , o agendamento da vacinação desse grupo pode ser feito pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude.