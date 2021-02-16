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Covid-19

Idosos a partir de 85 anos já podem agendar vacina em Vitória e Cariacica

Imunização vai acontecer com data e hora marcadas. Na Capital, também começam a ser imunizados trabalhadores ativos na área da saúde que não atuam na linha de frente
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 fev 2021 às 15:57

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:57

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Vitória começa a vacinar idosos com idades a partir de 85 anos Crédito: Fernando Madeira
Idosos com idade igual ou superior a 85 anos já podem realizar o agendamento para se vacinar contra a Covid-19 em Vitória e em Cariacica.  A imunização vai acontecer com data e hora marcadas para evitar a formação de filas nas unidades de saúde.
Na Capital, o cadastro desse grupo foi liberado na tarde desta terça-feira (16) e pode ser feito por meio do site www.agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória On-line.
Para os idosos dessa faixa etária, a vacinação vai ser realizada nas Unidades de Saúde de Andorinhas, Bairro do Quadro, Bairro República, Consolação, Favalessa, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Jabour, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Resistência, Santa Luiza, Santa Martha, Santo André e São Cristóvão.
Já em Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que a vacinação para maiores de 85 anos teve inicio no último sábado (13) e vai ser retomada a partir de quinta-feira (18). O agendamento já está aberto e pode ser feito por meio do site: vacina.cariacica.es.gov.br.
A secretaria informou ainda que já possui mais de 300 agendamentos para a segunda fase. Pacientes acamados também vão ser atendidos pelas equipes volantes. 

SERRA E VILA VELHA

Na Serra, o agendamento também já está disponível. Em Vila Velha, o início do agendamento para a vacinação de idosos com idades a partir de 85 vai ser liberado assim que o município alcançar 90% de imunização do grupo acima de 90 anos.

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TRABALHADORES ATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE TAMBÉM SERÃO VACINADOS EM VITÓRIA

Em Vitória, também já podem ser vacinados os trabalhadores ativos da área da saúde, que, de acordo com a definição do Ministério da Saúde, são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios ou outros locais que possuam o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde.
“Compreende tanto os profissionais da saúde (ex.: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex.: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde”, observou a Prefeitura de Vitória.
Também estão inclusos nesta etapa profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.
O imunizante também será disponibilizado aos acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Consideram-se abrangidos para a vacinação apenas os estagiários em regime intensivo, com jornada semanal de 20 horas, que estejam frequentes e com ação direta em serviços de saúde.

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A vacinação para os trabalhadores ativos da saúde será realizada na Igreja Batista, em Jardim da Penha.
O agendamento on-line para trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais continua aberto no site e a vacinação acontece nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Praia do Suá, Maruípe, Vitória, Santo Antônio e Conquista.
Os demais grupos serão vacinados conforme a disponibilidade de vacinas.

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