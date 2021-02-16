Serra começa vacinação de idosos a partir de 85 anos. Veja como agendar

Idosos com idade acima dos 85 anos receberam dose da vacina contra a Covid na Serra Crédito: TV Gazeta

Serra iniciou uma nova etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 . Idosos com idade a partir de 85 anos já podem ser vacinados a partir desta terça-feira (16) no município. O agendamento da vacinação desse grupo pode ser feito pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude

A imunização acontecerá com data e hora marcadas para não haver filas nas unidades de saúde. Mas também serão vacinados os idosos acamados que estão dentro dessa faixa etária. “Assim como fizemos na primeira fase, as equipes irão nas residências para fazer a vacinação de acamados e de idosos com alguma dificuldade de locomoção com idade acima de 85 anos”, explicou a secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a expectativa é vacinar 3 mil pessoas nessa faixa etária, acima dos 85 anos. A prefeitura ressalta que a vacinação dos grupos prioritários da primeira fase, designados pelo Ministério da Saúde, continua e pede que os idosos acima dos 90 anos que ainda não receberão a dose façam o agendamento. “Idosos com 90 anos ou mais, que ainda não se vacinaram, devem fazer o agendamento on-line para garantir a sua dose. A procura desse grupo tem sido baixa e tem nos causado preocupação”, disse Sheila.

AGENDAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

Para fazer o agendamento on-line é necessário informar o número do CPF ou o do Cartão SUS e a data de nascimento. Depois, basta escolher entre as unidades de saúde que estão disponíveis para vacinação: Unidades Regionais de Boa Vista, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte, Feu Rosa e Jacaraípe, além da Unidade de Saúde de Nova Almeida.