Grande Vitória começa segunda etapa de vacinação contra Covid-19

Calendário de imunização começa nesta quarta-feira Crédito: Divulgação | PMVV

Os municípios da Grande Vitória começam a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ainda esta semana. Assim como na etapa anterior, serão vacinados, primeiramente, idosos que moram em instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.

Na Prefeitura de Vitória , a Secretaria Municipal de Saúde informou que a aplicação da segunda dose começa na quarta-feira (17) e que tem disponíveis 10.751 doses. Desse total, 7.425 serão destinadas à segunda etapa da inoculação do imunizante em idosos que moram em instituições e profissionais que trabalham na linha de frente. As demais são para a primeira dose em pessoas com mais de 90 anos e trabalhadores ativos da saúde com 60 anos ou mais.

Em Cariacica , a segunda etapa de vacinação também está marcada para quarta-feira (17), para os profissionais da área da saúde e idosos que moram em casas de repouso, além da atuação com equipes volantes.

Já a Prefeitura de Vila Velha vai começar a vacinar os idosos que vivem em instituições de longa permanência na quinta-feira (18). A Secretaria de Saúde do município informou que há previsão para chegada de novas doses e que elas irão imunizar profissionais de saúde. Uma equipe de técnicos está realizando o planejamento nesta segunda-feira (15) para definir os locais de imunização.

Prefeitura de Viana recebeu 640 doses da vacina para serem usadas na segunda fase de vacinação, que começa na quinta-feira (18). O imunizante será destinado a idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, funcionários de casas de acolhimento e profissionais da saúde que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac.

No município, 1.016 pessoas presentes no público prioritário da campanha de vacinação receberam a primeira dose da vacina, sendo 826 são profissionais da saúde, 144 idosos com 90 anos ou mais, 16 pessoas com deficiência que vivem em instituições, 7 idosos em casas de repouso e 23 trabalhadores de casas de acolhimento.

Prefeitura da Serra anunciou que a segunda etapa de vacinação ocorre a partir do dia 22 de fevereiro, em idosos que vivem em instituições de longa permanência, maiores de 18 anos que moram em residências inclusivas e profissionais de saúde que receberam a primeira dose em janeiro.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a partir desta terça-feira (16) começa a vacinação de idosos com idades entre 85 e 89 anos, nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa, além da Unidade Básica de Nova Almeida.

COMO VAI SER A VACINAÇÃO

Assim como ocorreu na primeira dose, os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, serão vacinados nas próprias instituições. A vacina vai até eles, que não vão precisar se deslocar.

COMO ESTÁ A VACINAÇÃO NO ES