Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esta semana

Grande Vitória começa segunda etapa de vacinação contra Covid-19

Prefeituras de Vitória e Cariacica, por exemplo, vão aplicar a segunda dose no primeiro grupo prioritário a partir desta quarta-feira (17)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2021 às 18:59

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 18:59

Vacinação em Vila Velha
Calendário de imunização começa nesta quarta-feira Crédito: Divulgação | PMVV
Os municípios da Grande Vitória começam a aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ainda esta semana. Assim como na etapa anterior, serão vacinados, primeiramente, idosos que moram em instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.
Na Prefeitura de Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a aplicação da segunda dose começa na quarta-feira (17) e que tem disponíveis 10.751 doses. Desse total, 7.425 serão destinadas à segunda etapa da inoculação do imunizante em idosos que moram em instituições e profissionais que trabalham na linha de frente. As demais são para a primeira dose em pessoas com mais de 90 anos e trabalhadores ativos da saúde com 60 anos ou mais.
Em Cariacica, a segunda etapa de vacinação também está marcada para quarta-feira (17), para os profissionais da área da saúde e idosos que moram em casas de repouso, além da atuação com equipes volantes.

Veja Também

Confira como será a ordem de vacinação dos idosos no ES

Já a Prefeitura de Vila Velha vai começar a vacinar os idosos que vivem em instituições de longa permanência na quinta-feira (18). A Secretaria de Saúde do município informou que há previsão para chegada de novas doses e que elas irão imunizar profissionais de saúde. Uma equipe de técnicos está realizando o planejamento nesta segunda-feira (15) para definir os locais de imunização.
Prefeitura de Viana recebeu 640 doses da vacina para serem usadas na segunda fase de vacinação, que começa na quinta-feira (18). O imunizante será destinado a idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, funcionários de casas de acolhimento e profissionais da saúde que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac.
No município, 1.016 pessoas presentes no público prioritário da campanha de vacinação receberam a primeira dose da vacina, sendo 826 são profissionais da saúde, 144 idosos com 90 anos ou mais, 16 pessoas com deficiência que vivem em instituições, 7 idosos em casas de repouso e 23 trabalhadores de casas de acolhimento.
Prefeitura da Serra anunciou que a segunda etapa de vacinação ocorre a partir do dia 22 de fevereiro, em idosos que vivem em instituições de longa permanência, maiores de 18 anos que moram em residências inclusivas e profissionais de saúde que receberam a primeira dose em janeiro.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, a partir desta terça-feira (16) começa a vacinação de idosos com idades entre 85 e 89 anos, nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Feu Rosa, além da Unidade Básica de Nova Almeida.

COMO VAI SER A VACINAÇÃO

Assim como ocorreu na primeira dose, os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, serão vacinados nas próprias instituições. A vacina vai até eles, que não vão precisar se deslocar.

COMO ESTÁ A VACINAÇÃO NO ES

Ao todo, o Espírito Santo recebeu 207.420 doses do imunizante, conforme informações do painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A pasta já distribuiu 171.452 unidades. Deste total, 124.166 pessoas foram vacinadas na primeira etapa.

Veja Também

Veja as novas regras para vacinação de profissionais e estudantes da Saúde

Vacina de Oxford será testada pela primeira vez em crianças e adolescentes

Qual é a eficácia das vacinas contra as variantes do coronavírus?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Vitória Viana Vacina Prefeitura da Serra Prefeitura de Cariacica Coronavírus no ES Campanha de vacinação Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados