  • Início
  • Brasil
  • Vacina de Oxford será testada pela primeira vez em crianças e adolescentes
Covishield

Vacina de Oxford será testada pela primeira vez em crianças e adolescentes

O ensaio clínico de fase 2 contará com 300 voluntários, sendo que 240 deles vão receber o imunizante contra a Covid-19 e os 60 restantes, uma vacina controle, que será a de meningite
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 10:45

Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca está sendo aplicada a grupos prioritários, como profissionais da saúde, no Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Universidade de Oxford anunciou nesta sexta (12) que a vacina produzida pela instituição em parceria com a farmacêutica AstraZeneca será testada a partir de agora também em crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos. É o primeiro estudo a incluir essa faixa etária.
O ensaio clínico de fase 2 contará com 300 voluntários, sendo que 240 deles vão receber o imunizante contra a Covid-19 e os 60 restantes, uma vacina controle, que será a de meningite. Os testes começam ainda neste mês, segundo a universidade.
"Embora a maioria das crianças não seja relativamente afetada pelo coronavírus e seja improvável que adoeça com a infecção, é importante estabelecer a segurança e a resposta imunológica à vacina em crianças e jovens", afirma Andrew Pollard, pesquisador-chefe do ensaio da vacina de Oxford, em nota divulgada pela universidade.
Para a pediatra Rinn Song, cientista da instituição, é importante coletar dados sobre a resposta imune em crianças e adolescentes para que eles possam se beneficiar da inclusão em programas de vacinação em um futuro próximo.

Veja Também

Anvisa aprova importação de mais doses da vacina de Oxford produzida na Índia

SP aplica 2ª dose em Monica Calazans e inicia nova fase de vacinação

Governo nega priorizar Amazonas na distribuição de vacinas contra Covid

Tópicos Relacionados

Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

