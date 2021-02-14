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Imunização contra a Covid-19

Confira como será a ordem de vacinação dos idosos no ES

Após cumprir a meta de vacinação do público prioritário, cidades capixabas poderão dar início à imunização de idosos com menos de 90 anos, à medida que houver disponibilidade de vacinas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 fev 2021 às 08:14

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 08:14

Em São Mateus, a vacinação dos idosos será domiciliar
Após cumprir meta de vacinação de grupo prioritário, municípios poderão dar início à imunização de idosos com menos de 90 anos Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte
Em uma nova resolução, publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (13), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou a aprovação do cronograma para vacinação de idosos com idade inferior a 90 anos.
Não há, contudo, uma data definida para o início da imunização deste novo grupo. A ação terá início logo após a conclusão das metas estabelecidas no Plano Nacional de Imunização (PNI), à medida que houver disponibilidade de vacinas por excedente das doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o público de idosos ou devido à entrega de novos lotes, conforme ordem de prioridade.

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Veja qual será a ordem de vacinação dos idosos no Espírito Santo:
  • 85 a 89 anos;
  • 80 a 84 anos;
  • 75 a 79 anos;
  • 70 a 74 anos;
  • 65 a 69 anos;
  • 60 a 64 anos.
Segundo o texto, “fica autorizada a vacinação do grupo subsequente sempre que a meta de vacinação de 90% for atingida no grupo alvo, com as doses devidamente registradas pelo município no Sistema de Informação SIPNI (módulo Campanha de Vacinação Covid-19), do público da faixa etária prevista pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).”
Dados do painel de vacinação da Sesa apontam que 18.041 idosos com idade igual ou superior a 90 anos – equivalentes a 100% do público-alvo – já receberam a primeira dose da vacina do Estado e aguardam a segunda aplicação, que deve ocorrer em um prazo de algumas semanas, que varia conforme o imunizante aplicado (Coronavac ou Covishield).
A ampliação do público a ser imunizado foi pactuado, com orientação do Ministério da Saúde, em resoluções da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), da Sesa.

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