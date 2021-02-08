Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Público prioritário

Covid-19: se houver vacinas,  idosos serão imunizados até março no ES

Apesar de depender da chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19, a expectativa do governo do Espírito Santo é vacinar todos os idosos acima de 60 anos até março
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:25

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:25

Delmira Rosa da Silva Almeida, 91 anos, recebe a 1ª dose da vacina no Espírito Santo
Delmira Rosa da Silva Almeida, 91 anos, foi a primeira idosa de Vila Velha a receber a 1ª dose da vacina no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar de depender da chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19, a  expectativa do governo do Espírito Santo é vacinar todos os idosos acima de 60 anos até março.  A afirmação foi feita pelo subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva nesta segunda-feira (08). Esse contingente populacional representa cerca de 500 mil capixabas. 
A campanha de vacinação começou tendo como público-alvo os trabalhadores da área da saúde que lidam diretamente com infectados pelo coronavírus, indígenas e pessoas que vivem em instituições de longa permanência. Com as doses que sobraram, os idosos acima de 90 anos também começaram a ser imunizados em vários municípios do Estado.
Covid-19 - se houver vacinas, idosos serão imunizados até março no ES
"Nós iniciamos a vacinação com idosos com mais de 90 anos. Imediatamente vamos vacinar os grupos de idosos cujas doses sejam suficientes: acima de 80 se for suficiente, se não for possível,  os acima de 85 anos. Em março, havendo a continuidade do oferecimento de doses, o Espírito Santo tem condição de vacinar todos os idosos acima de 60 anos", afirma Reblin.
O Estado possui pouco mais de 500 mil pessoas com idade acima de 60 anos. Até o momento, o governo já recebeu 207 mil doses de vacinas e conta com a chegada de mais lotes até o final de fevereiro. No entanto, falta a definição da quantidade  por parte do Ministério da Saúde.
"Vamos relembrar que a primeira dose não é suficiente para gerar imunidade à população. Por isso é necessário manter a disciplina da higienização, distanciamento e uso de máscaras. Não é possível ir para um forró, por exemplo, pois ainda não há imunização coletiva", observou o secretário Nésio Fernandes. 
Chegada do novo carregamento de vacinas
Novo carregamento de 54.4 mil doses da vacina Coronavac/Butantan que chegaram domingo Crédito: Hélio Filho / Secom

SEGUNDA DOSE

No último domingo (07), o quinto lote da vacina Coronavac foi enviado para o Espírito Santo. Foram 55,4 mil doses que chegaram de avião e estão sendo distribuídas aos municípios para que realizem a aplicação da segunda dose  em quem já tomou a primeira. 
"Aguardamos dois novos lotes da AstraZeneca e outro da Coronavac para continuarmos com a vacinação dos grupos prioritários. Publicaremos uma resolução autorizando os municípios para que, alcançado todo o primeiro público prioritário, possa dar sequência à vacinação de forma descendente", pontuou Fernandes.  

Veja Também

Ritmo da vacinação vai determinar crescimento econômico em 2021

Cuidadora faz bilhete carinhoso para "vovó" esperar por vacina no ES

Covid-19: quanto tempo após tomar a vacina estaremos imunizados?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados