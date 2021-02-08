Delmira Rosa da Silva Almeida, 91 anos, foi a primeira idosa de Vila Velha a receber a 1ª dose da vacina no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de depender da chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19 , a expectativa do governo do Espírito Santo é vacinar todos os idosos acima de 60 anos até março. A afirmação foi feita pelo subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva nesta segunda-feira (08). Esse contingente populacional representa cerca de 500 mil capixabas.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - se houver vacinas, idosos serão imunizados até março no ES

"Nós iniciamos a vacinação com idosos com mais de 90 anos. Imediatamente vamos vacinar os grupos de idosos cujas doses sejam suficientes: acima de 80 se for suficiente, se não for possível, os acima de 85 anos. Em março, havendo a continuidade do oferecimento de doses, o Espírito Santo tem condição de vacinar todos os idosos acima de 60 anos", afirma Reblin.

O Estado possui pouco mais de 500 mil pessoas com idade acima de 60 anos. Até o momento, o governo já recebeu 207 mil doses de vacinas e conta com a chegada de mais lotes até o final de fevereiro. No entanto, falta a definição da quantidade por parte do Ministério da Saúde.

"Vamos relembrar que a primeira dose não é suficiente para gerar imunidade à população. Por isso é necessário manter a disciplina da higienização, distanciamento e uso de máscaras. Não é possível ir para um forró, por exemplo, pois ainda não há imunização coletiva", observou o secretário Nésio Fernandes.

Novo carregamento de 54.4 mil doses da vacina Coronavac/Butantan que chegaram domingo Crédito: Hélio Filho / Secom

SEGUNDA DOSE