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Imunização

Vídeo: mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES

Vacina será usada em idosos e trabalhadores da saúde, de acordo com a programação da primeira fase da campanha estabelecida no Plano Nacional de Imunização
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 fev 2021 às 08:38

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:38

Chegaram ao Espírito Santo na manhã deste domingo (7)  mais 54,4 mil doses da vacina Coronavac. O novo lote do imunizante contra a Covid19 estava em uma aeronave  da Latam que pousou no Aeroporto de Vitória às 8h08. 
Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES Crédito: Jesse Portela | Telespectador da TV Gazeta
A nova remessa das vacinas será utilizada em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.
Vídeo registrado pela repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, mostra a chegada da aeronave com o novo lote do imunizante.
O telespectador da TV Gazeta Jesse Portela registrou vídeo do momento em que as doses eram transferidas para um caminhão, dando prosseguimento ao transporte do lote de imunizantes no Estado.
Na última quinta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes afirmou que, além dessas 54,4 mil doses previstas para chegar neste domingo, outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.
À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais.

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