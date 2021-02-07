Vídeo: mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES

Mais 54 mil novas doses de Coronavac chegam ao ES Crédito: Jesse Portela | Telespectador da TV Gazeta

A nova remessa das vacinas será utilizada em idosos com mais de 90 anos, trabalhadores de saúde e o restante do público-alvo que já recebeu a primeira dose e precisa completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 com mais uma aplicação.

Vídeo registrado pela repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta, mostra a chegada da aeronave com o novo lote do imunizante.

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O telespectador da TV Gazeta Jesse Portela registrou vídeo do momento em que as doses eram transferidas para um caminhão, dando prosseguimento ao transporte do lote de imunizantes no Estado.

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Na última quinta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes afirmou que, além dessas 54,4 mil doses previstas para chegar neste domingo, outras duas remessas da Coronavac e mais uma da Astrazeneca são esperadas ainda para fevereiro. Entretanto, não há estimativa de quantidade a ser distribuída para o Espírito Santo.

À medida que os imunizantes forem chegando, a Sesa vai ampliar a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde, hoje em 72%, e também atender outras faixas etárias da população idosa. Na primeira fase da campanha de vacinação, deverão ser contempladas as pessoas com 75 anos ou mais.