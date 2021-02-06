Novo lote de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid chega ao ES

Chegou ao Espírito Santo na noite desta sexta-feira (5) mais um lote de seringas e agulhas que serão utilizadas na vacinação contra a Covid-19. São 2,3 milhões novos utensílios disponíveis para a imunização. Esse lote faz parte do total de 6 milhões de materiais comprados pelo governo estadual ainda em 2020. Com essa nova remessa, o Estado já recebeu 3,8 milhões de unidades.
Os materiais saíram em um caminhão carregado da cidade de Don Pedro Juan Cavalero, no Paraguai, na última quarta-feira (3) e chegaram ao depósito da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta sexta-feira (5), onde ficará estocado. A carga começou a ser descarregada na manhã deste sábado e será distribuída de forma gradativa aos municípios.
A chegada do lote de seringas foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) pelas redes sociais na noite desta sexta. Na publicação, ele ressaltou que "o ES segue preparado para dar continuidade à vacinação contra o novo coronavírus", com a hashtag (marcador na internet) #trabalhavacinaeconfia, em referência ao lema "Trabalha e Confia" estampado na bandeira do Estado.
De acordo com a Sesa, a previsão de chegada do lote restante, com aproximadamente 2,2 milhões de seringas, é na primeira quinzena de março. Com isso, vai se completar o total de 6 milhões de seringas compradas pelo governo do Estado para a vacinação contra a Covid-19.
COMPRA ANTECIPADA
Na época em que o governo do Estado realizou a compra das seringas e agulhas, o Brasil ainda não tinha vacina aprovada para combater a pandemia. A aprovação do uso emergencial das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ocorreu cerca de três meses depois, em janeiro – mês para o qual o Estado se preparou para iniciar uma possível vacinação.
Com isso, a administração estadual conseguiu adquirir cada kit pelo valor de R$ 0,19 do Paraguai. O preço unitário é bem menor que o obtido por outros Estados e equivale a uma economia superior a R$ 4 milhões, se comparado com Minas Gerais, por exemplo.