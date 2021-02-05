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Imunização

Combate à Covid-19: ES vai receber mais 2,3 milhões de seringas

Novo lote de utensílios está previsto para chegar ao Estado neste sábado (6), de acordo com o governador Renato Casagrande; aquisição também inclui as agulhas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 fev 2021 às 20:41

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:41

Seringas
Seringas e agulhas do primeiro lote comprado pelo governo do Estado Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES
Espírito Santo deve receber neste sábado (6) mais um lote de seringas e agulhas para serem utilizadas na vacinação contra a Covid-19. Estão previstas para chegar ao Estado 2,3 milhões de unidades de cada um dos utensílios. A remessa faz parte do total de 6 milhões comprado ainda em outubro do ano passado.
A informação da chegada do material foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, na noite desta sexta-feira (5), por meio das redes sociais. Na publicação, ele ressaltou que "o ES segue preparado para dar continuidade à vacinação contra o novo coronavírus" e divulgou o lema "trabalha, vacina e confia".
O primeiro lote de seringas e agulhas chegou ao Estado no dia 16 de janeiro. Naquela data, foram recebidos 1,5 milhão de kits. Isso significa que, com a chegada do segundo lote, o Espírito Santo já terá em mãos aproximadamente 3,8 milhões de unidades – o que representa 63% de toda a compra.
É importante lembrar que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já possui um estoque com 4 milhões de agulhas e seringas. Essa quantidade, de acordo com o secretário Nésio Fernandes, será suficiente para cumprir todo o calendário de vacinação previsto para a população capixaba, que também inclui outras doenças.

R$ 1,14 milhão

é o valor que o Espírito Santo usou para comprar seringas e agulhas
Na época em que o Governo do Estado realizou a compra das seringas e agulhas, o Brasil ainda não tinha vacina aprovada para combater a pandemia. A aprovação do uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aconteceu cerca de três meses depois, em janeiro – mês para o qual o Estado se preparou para iniciar uma possível vacinação.
Com isso, a administração conseguiu adquirir cada kit pelo valor de R$ 0,19 do Paraguai. O preço unitário é bem menor que o alcançado por outros Estados e equivale a uma economia superior a R$ 4 milhões, se comparado com Minas Gerais, por exemplo. A previsão é que as demais unidades compradas cheguem até o final deste mês ao Espírito Santo.

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