Combate à Covid-19: ES vai receber mais 2,3 milhões de seringas

O Espírito Santo deve receber neste sábado (6) mais um lote de seringas e agulhas para serem utilizadas na vacinação contra a Covid-19. Estão previstas para chegar ao Estado 2,3 milhões de unidades de cada um dos utensílios. A remessa faz parte do total de 6 milhões comprado ainda em outubro do ano passado.
A informação da chegada do material foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, na noite desta sexta-feira (5), por meio das redes sociais. Na publicação, ele ressaltou que "o ES segue preparado para dar continuidade à vacinação contra o novo coronavírus" e divulgou o lema "trabalha, vacina e confia".
O primeiro lote de seringas e agulhas chegou ao Estado no dia 16 de janeiro. Naquela data, foram recebidos 1,5 milhão de kits. Isso significa que, com a chegada do segundo lote, o Espírito Santo já terá em mãos aproximadamente 3,8 milhões de unidades – o que representa 63% de toda a compra.
É importante lembrar que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) já possui um estoque com 4 milhões de agulhas e seringas. Essa quantidade, de acordo com o secretário Nésio Fernandes, será suficiente para cumprir todo o calendário de vacinação previsto para a população capixaba, que também inclui outras doenças.
R$ 1,14 milhão
é o valor que o Espírito Santo usou para comprar seringas e agulhas
Na época em que o Governo do Estado realizou a compra das seringas e agulhas, o Brasil ainda não tinha vacina aprovada para combater a pandemia. A aprovação do uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aconteceu cerca de três meses depois, em janeiro – mês para o qual o Estado se preparou para iniciar uma possível vacinação.
Com isso, a administração conseguiu adquirir cada kit pelo valor de R$ 0,19 do Paraguai. O preço unitário é bem menor que o alcançado por outros Estados e equivale a uma economia superior a R$ 4 milhões, se comparado com Minas Gerais, por exemplo. A previsão é que as demais unidades compradas cheguem até o final deste mês ao Espírito Santo.