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Nesta sexta

Vacinação: 902 idosos foram imunizados na Grande Vitória

Cada município organizou a distribuição das doses de acordo com a quantidade de pessoas acima de 90 anos e a estrutura de vacinação disponível

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:19

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

05 fev 2021 às 20:19
Octavio Rego, 98 anos, e a esposa Lídia Trabach, 94, foram vacinados em Viana Sede na sexta-feira (05)
No município de Viana, todos os idosos com mais de 90 anos serão vacinados em casa Crédito: Prefeitura de Viana
O primeiro dia da vacinação contra o coronavírus  para pessoas com mais de 90 anos começou com pelo menos 902 idosos recebendo a dose da vacina na Grande Vitória, nesta sexta-feira (05). 
O município que mais vacinou foi Vitória, com 860 imunizados com a primeira dose da Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde  (Semus)  estima que o total de 2.057 idosos da Capital nesta faixa etária sejam vacinados até a próxima semana.
A Semus informou, ainda, que todas as vagas disponibilizadas no agendamento on-line, via aplicativo,  já foram preenchidas e que há doses suficientes para atingir a cobertura de 100% dos idosos. Neste sábado (6), os vacinadores de Vitória farão a aplicação do imunizante para os idosos em domicílio que estão acamados e restritos ao leito.

VIANA

Já em Viana, onde a vacinação ocorre desde quinta-feira (4), 39 idosos com 90 anos ou mais receberam a primeira dose. A cidade tem 203 habitantes que se enquadram nesta fase da vacinação e, como todos estão mapeados pela Secretaria Municipal de Saúde, os vacinadores irão à casa de cada um para realizar a aplicação. Ao todo, 100 profissionais estão envolvidos nas atividades de distribuição da Coronavac, que deve ser finalizada na segunda-feira (8).

VILA VELHA

A procura pela vacina contra o coronavírus foi baixa no município de Vila Velha. Na cidade que possui 2.270 pessoas com mais de 90 anos, apenas três foram vacinadas nesta sexta-feira (5), e 330 estão agendadas para receber a dose do imunizante na próxima semana.  Neste sábado (6), idosos acamados receberão as doses em casa. 
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é  que a vacinação deste público aconteça ao longo de duas semanas, para a qual serão usadas doses da Coronavac e da Oxford.

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As aplicações estão sendo realizadas via agendamento on-line. O espaço está disponível no site da prefeitura, e aqueles moradores que não possuem acesso à internet podem procurar a unidade de saúde mais próxima a sua residência para marcar a data. 

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica marcou para este sábado (6) o pontapé inicial da vacinação  na cidade, que deve atender 800 idosos com 90 anos ou mais. 
As doses serão aplicadas de acordo com a data, horário e local designados após o agendamento pelo link http://vacina.cariacica.es.gov.br, ou presencialmente, em uma das unidades de saúde do município. A aplicação dos imunizantes, inicialmente, só ocorrerá nos postos dos bairros Santa Fé e Itaquari, de acordo com informações da assessoria de imprensa. 

SERRA 

A Secretaria de Saúde da Serra imunizou idosos acamados ou com dificuldades de locomoção na faixa etária determinada, porém não divulgou o balanço do dia.
Cerca de 130 profissionais  estão envolvidos no planejamento, logística e atuação nas salas de vacinas, e a aplicação das vacinas será de acordo com o agendamento virtual, no site da prefeitura,  no qual serão definidos a data, horário e local de recebimento da dose.
Na próxima segunda-feira (8), as vacinações ocorrerão nas Unidades Regionais de Saúde de Boa Vista, Novo Horizonte, Jacaraípe, Feu Rosa, Serra Sede, Serra Dourada e na Unidade Básica de Saúde de Nova Almeida. 

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