ES vai receber 100 caixas térmicas para armazenar vacinas

Ainda segundo a empresa, as caixas térmicas - que foram adaptadas para o uso médico - são de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura. A logística de distribuição será feita com critérios de priorização dos Estados com menor renda e maior população. Com a Ambev, vão participar da ação a Transportadora Real94 e a LZN Logística.