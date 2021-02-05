ES vai receber 100 caixas térmicas para armazenar vacinas

Com a pandemia do novo coronavírus e a suspensão de festas de carnaval, a cervejaria Ambev decidiu doar caixas térmicas que seriam distribuídas para ambulantes trabalharem nos dias da folia para serem usadas no armazenamento e no transporte de vacinas contra a Covid-19.
Para o Espírito Santo serão doadas 100 caixas térmicas. Ao todo, são mais de 5 mil unidades para o país. A companhia vai começar a entregar os itens para as Secretarias Estaduais de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal a partir do dia 12 (sexta-feira), data que começaria o Carnaval.
Segundo o CEO da Ambev, Jean Jereissati, as 5 mil caixas têm capacidade de armazenamento simultâneo para mais de 3 milhões de doses de vacinas, ou seja, no caso do Espírito Santo poderão ser armazenadas cerca de 60 mil doses.
“Este não é o momento de ter festas nas ruas ou aglomerações. O nosso papel é apoiar o país na vacinação para que em 2022 a gente possa voltar a curtir o carnaval com saúde e muita folia", pontuou.
Ainda segundo a empresa, as caixas térmicas - que foram adaptadas para o uso médico - são de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura. A logística de distribuição será feita com critérios de priorização dos Estados com menor renda e maior população. Com a Ambev, vão participar da ação a Transportadora Real94 e a LZN Logística.