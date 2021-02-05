Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES ultrapassa a marca dos 300 mil contaminados por coronavírus

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), 300.729 pessoas já foram contaminadas no Espírito Santo. O número de mortes chega a  5.977

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:01

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:01

300 mil casos de coronavírus no ES
Mais de 300 mil casos de coronavírus foram registrados no ES Crédito: AdobeStock/Arte Geraldo Neto
Espírito Santo ultrapassou a marca dos 300 mil contaminados pelo novo coronavírus na tarde desta sexta-feira (05). De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  o Estado já contabiliza 300.729 pessoas infectadas e 5.977 mortes provocadas pela doença. Em 24 horas, foram 25 óbitos e 1.505 novos casos.
Entre os municípios,  Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.769. Em seguida, aparecem Serra (37.705), Vitória (32.950) e Cariacica (24.091).
ES ultrapassa a marca dos 300 mil contaminados por coronavírus
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.968 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.455.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 283.076. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 907 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Covid-19: infecção por cepa de Manaus é investigada no interior do ES

Covid-19: entenda 3 fatores que atrapalham a compra de vacinas pelo ES

Entenda por que em bairros do ES a taxa de letalidade por Covid é de 100%

"Bairro não encontrado" lidera casos de Covid-19 em Colatina

Covid-19: casos caem, mas ES tem um contaminado por minuto em janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados