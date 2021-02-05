Mais de 300 mil casos de coronavírus foram registrados no ES Crédito: AdobeStock/Arte Geraldo Neto

Em 24 horas, foram 25 óbitos e 1.505 novos casos. Espírito Santo ultrapassou a marca dos 300 mil contaminados pelo novo coronavírus na tarde desta sexta-feira (05). De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado já contabiliza 300.729 pessoas infectadas e 5.977 mortes provocadas pela doença.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.769. Em seguida, aparecem Serra (37.705), Vitória (32.950) e Cariacica (24.091).

Your browser does not support the audio element. ES ultrapassa a marca dos 300 mil contaminados por coronavírus

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.968 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.455.