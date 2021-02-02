"Bairro não encontrado" lidera casos de Covid-19 em Colatina

Bairro 'não encontrado’ de Colatina está entre os que têm mais casos de Covid-19 no ES Crédito: João Henrique Castro

Mas nem mesmo o colatinense mais apaixonado pela cidade sabe onde fica esse bairro entre os mais de 50 do município. Na verdade, o “bairro não encontrado” não está em Colatina ou em qualquer outra cidade capixaba. Essa é uma falha nos registros de pacientes infectados com o novo coronavírus. Responsável pelos dados, a Secretaria Municipal de Saúde explicou a situação.

"Não encontrado" é o bairro com mais casos de coronavírus em Colatina Crédito: Reprodução/ Sesa

“Esse 'bairro não encontrado' na maioria das vezes é um preenchimento do SUS. Poucos desses bairros não são cadastrados. É apenas um erro de digitação no sistema", explicou Karla Barcellos Clímaco, coordenadora da Vigilância epidemiológica de Colatina.

Esses 1.286 pacientes contabilizados sem o bairro correspondem a 9,28% do total de infectados em Colatina, que somam 13.858 casos da doença. Para efeito de comparação, a taxa é muito superior ao registrado na cidade vizinha de Linhares, onde apenas 7, dos 14.516 pacientes, constam nos registros sem o bairro de residência, o que representa 0,04%.

Esse problema nos registros de Colatina é antigo. Desde os primeiros meses da pandemia, o "bairro não encontrado" chama a atenção pelo grande número de contaminados na cidade. No final de julho de 2020, a reportagem de A Gazeta mostrou a situação . Na época, a Sesa disse que uma equipe estava entrando em contato com as prefeituras e orientando a fazer o cadastro correto no sistema. Já a administração municipal informou que estava buscando esses pacientes para corrigir os dados, mas o problema se agravou.

SITUAÇÃO PODE PREJUDICAR ENFRENTAMENTO DA DOENÇA

A enfermeira e epidemiologista Ethel Maciel, pós-doutorada em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , a situação pode prejudicar o acompanhamento da doença no município.

"Todas essas informações precisam ser muito bem preenchidas, é fundamental que tenhamos esses dados para entender em que bairros temos mais pessoas infectadas, para que as ações de saúde possam ficar neste grupo específico. Essas informações podem ser transformadas em ações de saúde pública" Ethel Maciel - Epedemiologista

Your browser does not support the video tag.

Ela explicou ainda que é importante essa localização exata para que essa vigilância epidemiológica seja efetiva, podendo auxiliar os que estão doentes, monitorá-los e acompanhar os contatos.

"A partir da última semana de fevereiro, o Espírito Santo terá uma robusta expansão da atenção básica, que poderá reforçar nossa capacidade, melhorar diagnóstico e monitoramento. Nós poderemos passar a ter mais de mil profissionais na atenção básica no nosso Estado atuando no enfrentamento da pandemia e outras condições. Teremos, então, a partir deste momento, a atualização de outras estratégias. Estamos avaliando o comportamento de casos, óbitos, testagem por municípios. A partir da tarde de hoje (1), terá no gráfico os bairros do ES para acompanhar número de casos, óbitos e letalidade por bairro. Ao longo do mês de fevereiro, estamos preparando condições para que o painel apresente letalidade por unidade de saúde cobrindo os bairros, de maneira que vamos avaliar o desempenho de cada unidade básica de saúde", afirmou Nésio. Reveja a coletiva no vídeo abaixo:

Em Colatina, a taxa de letalidade do bairro "não encontrado" é de 1,1%. São 14 pacientes que morreram e não apresentam o local de moradia nos registros.

PREFEITURA PROMETE RESOLVER PROBLEMA

A coordenadora da vigilância epidemiológica do município garantiu que o cadastro dos pacientes começou a ser corrigido. Karla Barcellos destacou que a situação pode começar a ser amenizada até o fim desta semana.