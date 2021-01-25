Médico Frederico Tanure morre vítima da Covid-19 em Colatina

O médico Frederico Tanure morreu de Covid-19 em Colatina Crédito: Reprodução

O neurologista e neurocirurgião Frederico Tanure, de 73 anos, morreu neste domingo (24) vítima do novo coronavírus em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Conhecido como Doutor Fred, o profissional ficou quase dois meses internado em um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações da doença.

O médico foi hospitalizado no final do mês de novembro, já com complicações causadas pela Covid-19. Dias depois, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) lamentou a morte do médico de Colatina. “É com pesar que o Conselho de Medicina recebe a notícia do falecimento do colega Dr. Frederico Tanure, neurologista e neurocirurgião. Mais uma vítima da Covid-19. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”.

Em nota, o CRM-ES lamentou a morte do médico Crédito: Reprodução

O corpo de Doutor Fred foi sepultado na manhã desta segunda-feira (25), em um cemitério de Colatina. O profissional era um dos médicos mais populares de Colatina. Ela atuava na cidade há quase cinco décadas, sendo um dos pioneiros em suas especialidades.