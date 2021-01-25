Médico Frederico Tanure morre vítima da Covid-19 em Colatina

O neurologista e neurocirurgião Frederico Tanure, de 73 anos, morreu neste domingo (24) vítima do novo coronavírus em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Conhecido como Doutor Fred, o profissional ficou quase dois meses internado em um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações da doença.
O médico foi hospitalizado no final do mês de novembro, já com complicações causadas pela Covid-19. Dias depois, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) lamentou a morte do médico de Colatina. “É com pesar que o Conselho de Medicina recebe a notícia do falecimento do colega Dr. Frederico Tanure, neurologista e neurocirurgião. Mais uma vítima da Covid-19. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”.
O corpo de Doutor Fred foi sepultado na manhã desta segunda-feira (25), em um cemitério de Colatina. O profissional era um dos médicos mais populares de Colatina. Ela atuava na cidade há quase cinco décadas, sendo um dos pioneiros em suas especialidades.
De acordo com os últimos números divulgados no Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Colatina já tem 13.374 casos confirmados de Covid-19. Desses, 203 pacientes morreram e 12.842 são considerados curados.