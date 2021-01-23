Colatina conclui primeira fase da vacinação contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , concluiu na noite desta sexta-feira (22) a aplicação da primeira dose da CoronaVac nos grupos prioritários estabelecidos nessa primeira fase de campanha de imunização contra o novo coronavírus . Neste grupo, estão os idosos e deficientes físicos institucionalizados e trabalhadores da área da saúde.

As últimas pessoas que foram vacinadas foram profissionais da saúde que trabalham nos plantões noturnos dos hospitais locais. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.163 doses foram destinadas aos que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e outras 69 destinadas aos idosos.

Leocadina Nascimento, de 104 anos, foi a primeira idosa vacinada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

A coordenadora de Imunização de Colatina, Deisieli Fornaciari, explicou que alguns profissionais da linha de frente, por motivos de saúde, e seguindo os critérios do Governo Federal, não puderam ser vacinados nesta primeira etapa. Estas pessoas serão vacinadas numa nova etapa, que ainda será informada.

Segundo a prefeitura, estas doses que não foram aplicadas agora serão destinadas para outros profissionais da saúde, em decisão orientada pelo Ministério da Saúde. Na segunda-feira (25), a Coordenadoria de Imunização saberá que profissionais receberão estas doses e quando as vacinas serão aplicadas.

A segunda dose para essas pessoas já vacinadas também está garantida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e estará disponível daqui a quatro semanas.

PRIMEIRAS VACINADAS EM COLATINA

As profissionais de saúde Demervania de Souza, de 43 anos, e Maria da Penha, de 46, foram as primeiras pessoas de Colatina a receberem as doses da vacina. A aplicação nas servidoras ocorreu em cerimônia realizado no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), dando início à vacinação no município.

Profissionais da saúde recebem as primeiras doses da vacina em Colatina Crédito: Divulgação