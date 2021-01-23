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CoronaVac

Colatina conclui primeira fase da vacinação contra o coronavírus

As últimas pessoas que foram vacinadas na primeira etapa de imunização na cidade foram profissionais da saúde que trabalham nos plantões noturnos dos hospitais
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jan 2021 às 14:47

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 14:47

Vacina Coronavac
Colatina conclui primeira fase da vacinação contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, concluiu na noite desta sexta-feira (22) a aplicação da primeira dose da CoronaVac nos grupos prioritários estabelecidos nessa primeira fase de campanha de imunização contra o novo coronavírus. Neste grupo, estão os idosos e deficientes físicos institucionalizados e trabalhadores da área da saúde.
As últimas pessoas que foram vacinadas foram profissionais da saúde que trabalham nos plantões noturnos dos hospitais locais. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.163 doses foram destinadas aos que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e outras 69 destinadas aos idosos.
Leocadina Nascimento, de 104 anos, primeira idosa vacinada em Colatina, Noroeste do ES
Leocadina Nascimento, de 104 anos, foi a primeira idosa vacinada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
A vacinação começou na manhã da última quarta-feira (20). De acordo com a prefeitura, foram vacinados profissionais dos seis hospitais do município, incluindo o público, os filantrópicos e os privados. Esses profissionais estão atuando na linha de frente de combate ao  novo coronavírus. 
A coordenadora de Imunização de Colatina, Deisieli Fornaciari, explicou que alguns profissionais da linha de frente, por motivos de saúde, e seguindo os critérios do Governo Federal, não puderam ser vacinados nesta primeira etapa. Estas pessoas serão vacinadas numa nova etapa, que ainda será informada.

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Segundo a prefeitura, estas doses que não foram aplicadas agora serão destinadas para outros profissionais da saúde, em decisão orientada pelo Ministério da Saúde. Na segunda-feira (25), a Coordenadoria de Imunização saberá que profissionais receberão estas doses e quando as vacinas serão aplicadas.
A segunda dose  para essas pessoas já vacinadas também está garantida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e estará disponível daqui a quatro semanas. 
A quantidade faz parte das quase 6 milhões de doses importadas da CoronaVac que tiveram a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo (17). As vacinas chegaram ao Espírito Santo na segunda-feira (18).

PRIMEIRAS VACINADAS EM COLATINA

As profissionais de saúde Demervania de Souza, de 43 anos, e Maria da Penha, de 46, foram as primeiras pessoas de Colatina a receberem as doses da vacina. A aplicação nas  servidoras ocorreu em cerimônia realizado no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), dando início à vacinação no município.
Duas enfermeiras recebem as primeiras doses da vacina em Colatina
Profissionais da saúde  recebem as primeiras doses da vacina em Colatina Crédito: Divulgação
Após o ato simbólico, em que as duas enfermeiras receberam as doses da Coronavac, as vacinas foram enviadas aos asilos para imunizar os idosos que vivem abrigados nos lares de repouso do município. Aos 104 anos, dona Leocadina Nascimento foi a primeira idosa a ser vacinada em Colatina

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