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Combate ao coronavírus

ES pode receber doses da vacina de Oxford neste fim de semana

Previsão é de que novos lotes da Coronavac  também cheguem ao Estado  até o final da próxima semana. Quantidade de doses ainda não foi informada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:26

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Subsecretário do Estado de Saúde, Luiz Carlos Reblin, prevê a chegada de mais lotes de vacinas ao Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo poderá receber, ainda neste fim de semana, as vacinas de Oxford/AstraZeneca, enviadas pela Índia ao Brasil. A previsão é de que novos lotes da Coronavac também cheguem ao Estado até o final da próxima semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (22) pelo subsecretário do Estado de Saúde, Luiz Carlos Reblin, que não soube precisar, porém, quantas doses contra a Covid-19 serão disponibilizadas. 
Ministério da Saúde confirmou que  as vacinas contra a Covid-19 devem chegar da Índia nesta sexta-feira (22) e serão distribuídas aos Estados a partir da tarde de sábado (23).  Antes disso, elas vão passar por um processo de checagem de qualidade e segurança em Bio-Manguinhos, unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Durante entrevista para a reportagem da TV Gazeta, o subsecretário detalhou que, além da vacina de Oxford, o Estado também vive a expectativa de receber mais doses da Coronavac, já que o Ministério da Saúde possui um acordo com o Instituto Butantan para a distribuição de mais 4,8 milhões de unidades do imunizante.
"Nós temos a informação de que, ainda hoje (sexta-feira, 22 ), chegam ao Brasil 2 milhões de doses da Índia e nós temos 4,8 milhões de doses prontas do Butantan aguardando autorização para distribuição. Então é possível que, neste final de semana, nós já possamos receber parte das doses que vêm da Índia e, no decorrer da semana que vem, se for liberado pela Anvisa, a nossa parte das demais doses do Butantan", disse.
Coronavac
Estado espera receber novas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Butantan Crédito: Fernando Madeira
O subsecretário ainda ressaltou que a quantidade de doses destinadas ao Espírito Santo ainda não foi delimitada pelo Ministério da Saúde. E completou, dizendo que o governo federal também irá definir quais grupos irão receberão as novas doses. 
"Será definido pelo Ministério da Saúde quais são os grupos prioritários que irão tomar essa vacina. Se permanecem os mesmos da etapa anterior ou se o ministério vai alterar e incluir mais um grupo prioritário. A princípio, provavelmente, teremos a continuidade dos mesmos grupos", afirmou.
Até o momento, 5.110 pessoas já foram vacinadas no Espírito Santo contra a Covid-19. Na primeira remessa, o Espírito Santo recebeu pouco mais de 101 mil doses da vacina Coronavac, que serão destinadas a cerca de 48 mil pessoas do grupo prioritário, composto por profissionais da saúde, idosos em instituições em casas de repouso, pessoas com deficiências que residem em casas de longa permanência e indígenas.

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