ES pode receber doses da vacina de Oxford neste fim de semana

Subsecretário do Estado de Saúde, Luiz Carlos Reblin, prevê a chegada de mais lotes de vacinas ao Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Durante entrevista para a reportagem da TV Gazeta, o subsecretário detalhou que, além da vacina de Oxford, o Estado também vive a expectativa de receber mais doses da Coronavac, já que o Ministério da Saúde possui um acordo com o Instituto Butantan para a distribuição de mais 4,8 milhões de unidades do imunizante.

"Nós temos a informação de que, ainda hoje (sexta-feira, 22 ), chegam ao Brasil 2 milhões de doses da Índia e nós temos 4,8 milhões de doses prontas do Butantan aguardando autorização para distribuição. Então é possível que, neste final de semana, nós já possamos receber parte das doses que vêm da Índia e, no decorrer da semana que vem, se for liberado pela Anvisa, a nossa parte das demais doses do Butantan", disse.

Estado espera receber novas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Butantan Crédito: Fernando Madeira

O subsecretário ainda ressaltou que a quantidade de doses destinadas ao Espírito Santo ainda não foi delimitada pelo Ministério da Saúde. E completou, dizendo que o governo federal também irá definir quais grupos irão receberão as novas doses.

"Será definido pelo Ministério da Saúde quais são os grupos prioritários que irão tomar essa vacina. Se permanecem os mesmos da etapa anterior ou se o ministério vai alterar e incluir mais um grupo prioritário. A princípio, provavelmente, teremos a continuidade dos mesmos grupos", afirmou.