MP vai fiscalizar vacinação no ES para impedir que pessoas furem a fila

Ministério Público vai fiscalizar processo de vacinação no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A campanha de imunização contra o coronavírus no Brasil mal começou e já surgiram denúncias de pessoas furando a fila para receber as doses antes do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Para evitar que casos assim aconteçam no Espírito Santo , o Ministério Público Estadual (MPES) afirmou que irá fiscalizar a aplicação da Coronavac no Estado. Quem burlar a ordem da vacinação pode sofrer punições administrativas e criminais.

De acordo com o MPES, haverá, nesta quinta-feira (21), uma reunião com promotores de Justiça para estabelecer estratégias de atuação conjunta para fiscalização. O órgão ressaltou que, desde a chegada das vacinas ao Estado, acompanha a distribuição para os municípios, que começou a ser feita nesta terça-feira (19)

O Ministério Público reiterou, também, que encaminhou notificações recomendatórias para prefeitos e secretários dos municípios que receberam as vacinas, cobrando o plano municipal de imunização. O órgão ressaltou que, para quem burlar a lista de prioridades da campanha de vacinação, há previsão de medidas civis, como ações por improbidade administrativa e até criminais, para que os responsáveis sejam punidos.

Distribuição de vacina para os municípios da Grande Vitória começou na terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

Uma portaria da Sesa, assinada na quarta-feira (20) e publicada nesta quinta (21), no Diário Oficial do Estado, definiu que aplicar a vacina contra a Covid-19 em uma pessoa que esteja fora do grupo de risco ou até mesmo fora da ordem de prioridade estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização pode levar à demissão do servidor da Saúde responsável pela aplicação . A punição também se aplica ao servidor da Saúde que tomar a vacina mesmo estando fora dos grupos prioritários.

De acordo com a portaria da Sesa, as Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo participantes do Programa Estadual de Vacinação terão o prazo de 10 dias para editar normas disciplinares semelhantes. Já os usuários do SUS que receberem a vacina fora da ordem do calendário de vacinação podem ser processados, segundo a Sesa.