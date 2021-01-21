Mais de três mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no ES

Mais de 3 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Sesa, os municípios começaram a receber as vacinas na terça-feira (19), mas em alguns a campanha de vacinação teve início apenas nesta quarta, como Fundão.

Ainda segundo a Sesa, foram disponibilizadas cerca de 101 mil doses da Coronvac para o Espírito Santo, que serão destinadas a aproximadamente 48 mil pessoas na primeira etapa desta fase de imunização. Fazem parte deste grupo prioritário trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793).