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Imunização

Mais de três mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no ES

Dados coletados pela Secretaria do Estado de Saúde apontam que 3.489 pessoas foram vacinadas até as 15h desta quarta-feira (20)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2021 às 22:47

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 22:47

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Mais de 3 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Com a chegada da vacina da Coronavac ao Espírito Santo, teve início na segunda-feira (18) a campanha estadual de imunização. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), até esta quarta-feira (20), 3.489 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em todo o Estado. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria da Saúde (Sesa), referentes as vacinas aplicadas até as 15h.
Segundo a Sesa, os municípios começaram a receber as vacinas na terça-feira (19), mas em alguns a campanha de vacinação teve início apenas nesta quarta, como Fundão.

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Ainda segundo a Sesa, foram disponibilizadas cerca de 101 mil doses da Coronvac para o Espírito Santo, que serão destinadas a aproximadamente 48 mil pessoas na primeira etapa desta fase de imunização. Fazem parte deste grupo prioritário trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793).
A secretaria informou que a vacinação acontecerá em duas aplicações, já que a vacina da Coronavac requer duas doses para atingir o maior grau de imunização. Para a aplicação da segunda dose, a Sesa comunicou que realizará uma nova distribuição às secretarias regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de fevereiro.

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