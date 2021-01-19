Coronavac: veja a quantidade de vacinas que cada cidade do ES recebeu

Municípios realizaram a primeira vacinação contra a COVID-19 Crédito: Fernando Madeira

Os 78 municípios do Espírito Santo receberam 31.736 doses da vacina contra a Covid-19 . O material começou a ser retirado da sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ainda na manhã desta terça-feira (19), e logo depois as cidades deram início às campanhas de imunização contra a doença.

Ao todo, 101.320 mil doses da vacina CoronaVac foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Deste total, 31.736 seguiram para as cidades e o mesma quantidade permanece armazenada na Sesa para a segunda dose.

DISTRIBUIÇÃO NAS CIDADES

As vacinas enviadas para os municípios vão ser utilizadas para imunizar os grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI). São eles: população indígena, pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e parte dos profissionais de saúde que atuam nestas cidades.

Nos municípios capixabas atuam 111.980 profissionais de saúde, mas nem todos vão ser vacinados, uma vez que o número de doses não é suficiente, como destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista para a CBN Vitória nesta terça-feira (19). "Quem atua em uma UTI Covid tem um contato intenso, permanente de exposição do vírus. Então, dentro da escala de priorização das prioridades, iniciaremos pelos serviços assistenciais de referência aos pacientes respiratórios."

Por região, as doses foram distribuídas da seguinte forma:

Região Central - 7.029 (20 municípios)

7.029 (20 municípios) Região Metropolitana - 17.260 (20 municípios)

17.260 (20 municípios) Região Norte - 2.651 (14 municípios)

2.651 (14 municípios) Região Sul - 4.796 (26 municípios)