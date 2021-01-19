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Primeiro lote

Vacinas são suficientes para idosos em asilos e indígenas no ES, diz secretário

As 101 mil doses recebidas também vão atender 38% dos trabalhadores da saúde, priorizando aqueles com maior exposição ao coronavírus e que trabalham em unidades que são referência em Covid-19
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

19 jan 2021 às 19:09

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:09

Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Todas as pessoas com mais de 60 anos que vivem em casas de repouso e maiores de 18 anos com deficiência que moram em instituições, além da população indígena do Espírito Santo, serão vacinadas com o primeiro lote de 101.320 vacinas contra Covid-19 recebidas pelo Estado. A informação é do secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Segundo ele, 100% das pessoas nessas duas classificações de prioridade vão ser atendidas pelas doses já enviadas. Uma parte também vai atender profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, que são aqueles que trabalham em unidades que são referência em Covid-19 ou nas UTIs de hospitais.
Foram priorizadas 2.970 doses para maiores de 60 anos e 210 para deficientes residentes em residências inclusivas de longa permanência, além de 2.793 para indígenas aldeados de povos originários do Espírito Santo. Nesta primeira fase, 42.273 trabalhadores da saúde também vão receber as doses, o que representa 38% dos 111 mil profissionais da área no Estado.
"Esses primeiros trabalhadores da saúde atendidos são aqueles que tem uma intensidade maior com o vírus, porque trabalham nas UTIs, nas emergências e em serviços com alta exposição. O afastamento laboral destes trabalhadores pela contaminação tem uma repercussão duplicada, porque reduz a capacidade do sistema de saúde. Essa é a definição de prioridade do Ministério da Saúde", disse Nésio.
No total, o primeiro lote vai contemplar 48 mil pessoas. Elas devem receber nos próximos dias a primeira dose e, em até 28 dias, a segunda dose, conforme orientação dos fabricantes. Como não havia garantia de que uma nova remessa chegasse ao Estado, o governo estadual preferiu direcionar essas 101 mil vacinas já enviadas para a primeira e segunda doses dos primeiros contemplados.

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PRÓXIMA ETAPA É PARA IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS

De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, a próxima etapa, que deve ser priorizada em um próximo lote, será a de idosos acima de 75 anos não institucionalizados, ou seja, aqueles que não estão em asilos, casas de repouso e afins. Eles representam 155.760 capixabas. No entanto, ainda não há previsão para o início da próxima fase.
“Nós ainda não temos uma agenda clara para apontar quando será vacinado o último brasileiro da população adulta idosa em 2021. Existe um conjunto grande de instabilidades, que apontam que somente no segundo trimestre, ou seja, em março, haja uma ampla disponibilidade de diversas vacinas no Brasil dentro da velocidade que estamos tendo. É possível superar essa expectativa, dependendo de movimentos do governo federal. O Espírito Santo tomou a decisão de comprar doses adicionais, havendo disponibilidade da indústria. No entanto, a indústria privilegia, neste momento, a negociação direta com a União", afirmou o secretário.
Nésio destaca que o momento não é de “vacinação aberta”, ou seja, em que as pessoas devam se deslocar até unidades de saúde atrás de doses contra o coronavírus, mesmo aqueles que sejam idosos ou tenham comorbidades que os coloquem em grupo de risco. 

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