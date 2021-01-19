Coronavírus: ES registra 5.565 mortes e passa de 279 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 29 mortes e 1.682 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta terça-feira (19). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.565 mortes provocadas pela doença e 279.039 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 37.240 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (34.542), Vitória (31.411) e Cariacica (22.751).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.666 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.103.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 259.213. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 845 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.