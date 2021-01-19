Os próximos a serem vacinados são idosos de mais de 75 anos que não estão em asilos Crédito: Fernando Madeira

A próxima etapa de vacinação contra a Covid-19 deve contemplar 155.760 idosos com 75 anos ou mais no Espírito Santo que não estão em casas de repouso. É o que prevê a Secretaria de Saúde (Sesa). De acordo com o secretário da pasta, Nésio Fernandes, ainda não é possível prever quando o Estado conseguirá atender 100% dos idosos.

A expectativa é que a próxima remessa, que também deve priorizar profissionais da saúde, chegue ao Espírito Santo nas próximas duas ou três semanas. Parte dos 111 mil trabalhadores da saúde já está sendo vacinada com as doses que chegaram ao Estado na segunda-feira (18), que vão atender 42.273 profissionais que da linha de frente de combate à pandemia, o que representa 38% da categoria.

Your browser does not support the audio element. Próxima etapa de vacinação vai atender 155 mil idosos de 75 anos ou mais no ES

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário pontuou que a definição para a vacinação dos idosos com mais de 75 anos depende da aquisição e da distribuição de novas doses por parte do Ministério da Saúde.

"Nós ainda não temos uma agenda clara para apontar quando será vacinado o último brasileiro da população adulta idosa em 2021. Existe um conjunto grande de instabilidades, que apontam que somente no segundo trimestre, ou seja, em março, haja uma ampla disponibilidade de diversas vacinas no Brasil dentro da velocidade que estamos tendo. É possível superar essa expectativa, dependendo de movimentos do governo federal. O Espírito Santo tomou a decisão de comprar doses adicionais, havendo disponibilidade da indústria. No entanto, a indústria privilegia, neste momento, a negociação direta com a União", afirmou o secretário.

Ele também destaca que o momento não é de "vacinação aberta", ou seja, em que as pessoas devam se deslocar até unidades de saúde atrás de doses contra o coronavírus, mesmo aqueles que sejam idosos ou tenham comorbidades que os coloquem em grupo de risco. Segundo ele, os próprios servidores da saúde é que vão se dirigir até hospitais e instituições para os vacinados.

A vacinação deve ser feita em duas doses, com intervalo de 28 dias entre uma aplicação e outra. Pessoas que tiverem sintomas de Covid-19 e forem do grupo prioritário de vacinação devem adiar a aplicação da dose e aguardar quatro semanas para tomar a vacina.