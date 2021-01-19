Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aracruz

Primeira indígena vacinada no ES tem 72 anos e pertence à etnia Guarani

Dona Marilza da Silva foi imunizada na tarde desta terça-feira (19), em Aracruz, na Aldeia Piraquê-Açu. Além dela,  mais nove indígenas foram vacinados na cerimônia

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:04

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 jan 2021 às 18:04
Primeira indígena é vacinada no ES
Primeira indígena é vacinada no ES Crédito: Eduardo Dias
A primeira indígena vacinada contra o novo coronavírus no Espírito Santo é uma idosa da etnia Guarani. Dona Marilza da Silva, 72 anos, foi imunizada na tarde desta terça-feira (19) em Aracruz, Norte do Estado. A vacinação foi na Aldeia Piraquê-Açu.
A idosa sempre morou no local e tem quatro filhos. Além dela, mais nove indígenas foram vacinados na cerimônia. Outros 2,8 mil, que vivem em 12 aldeias da região, começam a ser imunizados na manhã desta quarta-feira (19). Veja o momento da vacinação:
Os indígenas, assim como os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência que moram em instituições de longa permanência, fazem parte do grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação, por isso estão entre os primeiros no Estado a receber as doses da Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac –, aprovada para uso no último domingo (18).
Primeira indígena vacinada no ES tem 72 anos e pertence à etnia Guarani
Durante a manhã desta terça (19), o município de Aracruz enviou uma equipe a Vitória para buscar as doses do imunizante.
Cacique Pedro também foi vacinado em Aracruz
Cacique Pedro também foi vacinado em Aracruz Crédito: Eduardo Dias
Para os indígenas o início da vacinação é um alívio. "Ficamos preocupados com a saúde da gente. A vacina é um momento especial para as comunidades indígenas. Vai ser uma vitória", conta Rodrigo da Silva, indígena da aldeia Boa Esperança.

VACINAÇÃO EM ARACRUZ 

Segundo a Secretaria de Saúde de Aracruz, o município recebeu aproximadamente 3,4 mil doses do imunizante e já se planejou para distribuir a vacina. São 230 profissionais de saúde, divididos em 20 unidades, cinco destas dedicadas às aldeias. 
Nesta primeira fase, além dos indígenas, a meta é vacinar 50 idosos acamados e 300 profissionais de saúde, todos dos grupos prioritários definidos pelo governo federal.

Veja Também

Nova remessa de vacina pode chegar ao ES em 2 ou 3 semanas, diz secretário

Nem todos os municípios do ES vão receber vacina na primeira etapa

Fotojornalismo: a chegada da vacina contra Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Síndrome do túnel do carpo: veja as causas e os sintomas
Imagem de destaque
Cáscara-sagrada: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta
Alexandre de Moraes
Moraes diz que 'políticos que não têm voto' usam STF como 'escada eleitoral'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados