Primeira indígena é vacinada no ES Crédito: Eduardo Dias

Marilza da Silva, 72 anos, foi imunizada na tarde desta terça-feira (19) em A primeira indígena vacinada contra o novo coronavírus no Espírito Santo é uma idosa da etnia Guarani. Dona, 72 anos, foi imunizada na tarde desta terça-feira (19) em Aracruz , Norte do Estado. A vacinação foi na Aldeia Piraquê-Açu.

A idosa sempre morou no local e tem quatro filhos. Além dela, mais nove indígenas foram vacinados na cerimônia. Outros 2,8 mil, que vivem em 12 aldeias da região, começam a ser imunizados na manhã desta quarta-feira (19). Veja o momento da vacinação:

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Os indígenas, assim como os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência que moram em instituições de longa permanência, fazem parte do grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação, por isso estão entre os primeiros no Estado a receber as doses da Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac –, aprovada para uso no último domingo (18 ).

Your browser does not support the audio element. Primeira indígena vacinada no ES tem 72 anos e pertence à etnia Guarani

Durante a manhã desta terça (19), o município de Aracruz enviou uma equipe a Vitória para buscar as doses do imunizante.

Cacique Pedro também foi vacinado em Aracruz Crédito: Eduardo Dias

Para os indígenas o início da vacinação é um alívio. "Ficamos preocupados com a saúde da gente. A vacina é um momento especial para as comunidades indígenas. Vai ser uma vitória", conta Rodrigo da Silva, indígena da aldeia Boa Esperança.

VACINAÇÃO EM ARACRUZ

Segundo a Secretaria de Saúde de Aracruz, o município recebeu aproximadamente 3,4 mil doses do imunizante e já se planejou para distribuir a vacina. São 230 profissionais de saúde, divididos em 20 unidades, cinco destas dedicadas às aldeias.