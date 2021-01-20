Sem novas doses para o ES, vacinação já começa a ser interrompida

Idosos foram vacinados durante a primeira fase da imunização contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

Correção O título e o texto desta matéria diziam que a vacinação no Espírito Santo começaria a ser interrompida na sexta (22), porém Viana finalizou a imunização com o primeiro lote de vacinas na quarta (20). As informações foram alteradas.

A alegria de, enfim, começar a vacinação contra o coronavírus no Espírito Santo deve durar tanto quanto as doses de Coronavac: pouco. Em Viana, a campanha de imunização com o primeiro lote da vacina foi finalizada nesta quarta-feira (20) e em outras cidades da Grande Vitória deve ser concretizada entre sexta-feira (22) e a próxima semana.

As 101.320 mil doses da Coronavac foram enviadas pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira (18) ao Estado, por volta das 18 horas. O lote deve imunizar cerda de 48 mil pessoas, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Na terça-feira (19), logo pela manhã, as vacinas foram transportadas para os municípios capixabas.

As aplicações da primeira e segunda dose devem ocorrer no intervalo de 14 a 28 dias. O público-alvo são os profissionais da saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência.

No entanto, nem todos os capixabas que se enquadram nesta primeira fase, 271.788 pessoas, serão imunizados, já que o lote de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde não é suficiente.

Na terça-feira (19), vários municípios do ES começaram a vacinar contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

ATÉ QUANDO?

Dos municípios que iniciaram, a vacinação deve ser interrompida na sexta-feira (22). São os casos de Vitória, Cariacica e a Serra. Guarapari, por sua vez, ainda não deu início a campanha de imunização e Vila Velha afirmou que deve finalizar a primeira fase de vacinação apenas na próxima semana.

Na cidade de Viana, onde foram entregues 354 doses da Coronavac, a vacinação se encerra nesta quarta-feira (20) para os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vacinadores atuantes da rede urgência e também para os moradores do Centro de Convivência Lar Genoveva, no bairro Universal.

Na Serra, o programa de imunização começou na segunda-feira (18), quando seis profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves foram vacinados. Nesta quarta (20), a prefeitura deu sequência à campanha, realizando a imunização de moradores de uma instituição de longa permanência de Nova Almeida. A Prefeitura da Serra informou que a previsão é de que todas as 3.763 doses recebidas sejam aplicadas até sexta-feira (22).

Cariacica teve uma idosa de 102 anos como primeira moradora imunizada no município . Joana Ornelas dos Santos é moradora do Lar do Idoso Avedalma, no bairro Morrinhos, região de Cariacica Sede, desde 2014. A prefeitura informou que, até o momento, 121 pessoas entre idosos e profissionais de saúde que trabalham em três instituições de longa permanência foram imunizados. A intenção da prefeitura é que até sexta-feira (22) todas as 2.156 doses sejam aplicadas no município.

Iolanda Brito foi a primeira vacinada contra a Covid-19 no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha começou nesta terça-feira (19) com uma idosa de 76 anos a vacinação da população alvo desta primeira fase de imunização. A prefeitura do município informou que até sexta-feira (22) 890 pessoas, entre idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência, serão vacinados, mas que a aplicação completa do primeiro lote de 4.263 vacinas da Coronavac deverá ser concluída na próxima semana.

Em Guarapari, a prefeitura informou que inicará a campanha de vacinação nesta quinta-feira (21). Por isso, aplicação de todas as 712 doses do primeiro lote da Coronavac será concluída apenas na próxima semana.

A reportagem de A Gazeta demandou a prefeituras de Fundão, mas não obteve retorno. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

DIFICULDADE DE PRODUÇÃO

Vacina chinesa Coronavac pode ser produzida no Brasil Crédito: Instituto Butantan

A Anvisa liberou, no último domingo (17), o uso emergencial da fórmula da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. No Brasil, ela será produzida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Porém, nenhuma dose se encontra no país no momento.

Já a Coronavac é de produção do Instituto Butantan, em São Paulo, que tem capacidade de fazer um milhão de doses por dia. Mas, para chegar nessa quantidade são necessários mil litros de vacina concentrada, exportados pela empresa chinesa Sinovac Biotech.

"VACINAÇÃO CONTA-GOTAS"

"Vamos receber até março, pelo menos, vacinas a conta-gotas. Não teremos escala de vacinação, não poderemos levar para as unidades de saúde grandes quantidades para imunizar a população. Esse é o alerta que fazemos: estamos felizes com o início da campanha, mas o contrato que o governo federal fez com instituições é pequeno " Renato Casagrande - governador do Espírito Santo

Casagrande aproveitou para criticar a relação diplomática que o Brasil tem com os países que devem fornecer os insumos para fabricação da vacina. "Não temos muitas perspectivas porque a China e a Índia não priorizaram o Brasil no envio de insumos. Nossa preocupação é de que, de fato, não consigamos quantidade maior de doses a partir de março se a importação de insumos não acontecer", frisou.